Рачков: наша миграционная политика должна обеспечивать нацбезопасность Союзного государства

Укрепление взаимодействия союзных структур и выработка согласованных подходов. В Москве прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками. В работе приняли участие депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Прежде всего нас беспокоит то, что происходит на западных рубежах Союзного государства. Идет просто интенсивная, открытая милитаризация Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Проводятся регулярные военные учения, которые носят не оборонительный, а четко наступательный характер. Наращивается военное присутствие стран НАТО в этом регионе и, прежде всего, тех стран, которые раньше отсутствовали, это и Соединенные Штаты Америки, и уже Германия подтянулась. Поэтому мы, конечно, должны посмотреть, чтобы наша миграционная политика обеспечивала национальную безопасность Беларуси и России, и в целом Союзного государства.

Вопросы миграции в Союзном государстве рассматриваются не только с точки зрения безопасности, но и экономики. Структура населения и в Беларуси, и в России такова, что без иностранной рабочей силы не обойтись. Важно раскрывать экономический потенциал приезжающих, обеспечивая права граждан – россиян в Беларуси, белорусов в России и представителей третьих стран. При этом необходимо не допустить создания анклавов, чтобы решение экономических задач не обернулось проблемами в сфере безопасности. МВД двух стран плотно взаимодействуют. Для реализации Концепции миграционной политики Союзного государства разработан и выполняется план мероприятий. Сейчас начата подготовка нового документа на следующий пятилетний период.