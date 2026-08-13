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На территории Беларуси состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной

13 августа 2026 14:04
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Очередной обмен телами погибших военнослужащих и гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси. Гуманитарным коридором стал пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там работает съемочная группа СТВ. Все подробности узнаем у Анны Корольчук.

На территории Беларуси состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной-2

Анна Корольчук, корреспондент:
Беларусь в очередной раз подтверждает свой миротворческий потенциал и статус надежной диалоговой площадки. Сегодня в пункте пропуска «Новая Гута» прошел очередной обмен гражданскими лицами между Украиной и Россией. 

За плечами у многих долгие месяцы неопределенности и надежды на воссоединение с семьей. Большинство прибывших пожилые люди, которые требуют дополнительного внимания и заботы. На территории Беларуси их ждали горячее питание и сухой паек. А также бригады медиков готовы оперативно оказать необходимую помощь.

На территории Беларуси состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной-4

– Ой, скучаю, скучаю. 
– К кому едете? 
– К внучке и правнучке. 

На территории Беларуси состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной-6

– Все в порядке, я уже на границе, я скоро буду дома. 

Российская сторона передала Украине 7 человек, взамен ее территорию покинуло 8. Часть из них планирует остаться в Беларуси, у своих родных в Минске и Гомеле.

На территории Беларуси состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной-8

– Маму депортировали, сейчас к ней едем. 
– Долго ждали возможность вернуться? 
– Да, пытались, обращались ко всем. 

Кроме того, на границе завершился процесс обмена телами погибших. В Украине покой на родной земле обретут 261 человек, в России – 24. Это тоже было одной из договоренностей сторон в результате сложной дипломатической работы. Процедура требует колоссального терпения от всех участников. И роль Минска как содействующей стороны здесь трудно переоценить.

Подробности в видео.

# Россия # Украина

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