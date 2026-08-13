На территории Беларуси состоялся очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной

Очередной обмен телами погибших военнослужащих и гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси. Гуманитарным коридором стал пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там работает съемочная группа СТВ. Все подробности узнаем у Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Беларусь в очередной раз подтверждает свой миротворческий потенциал и статус надежной диалоговой площадки. Сегодня в пункте пропуска «Новая Гута» прошел очередной обмен гражданскими лицами между Украиной и Россией. За плечами у многих долгие месяцы неопределенности и надежды на воссоединение с семьей. Большинство прибывших пожилые люди, которые требуют дополнительного внимания и заботы. На территории Беларуси их ждали горячее питание и сухой паек. А также бригады медиков готовы оперативно оказать необходимую помощь.

– Ой, скучаю, скучаю.

– К кому едете?

– К внучке и правнучке.

– Все в порядке, я уже на границе, я скоро буду дома. Российская сторона передала Украине 7 человек, взамен ее территорию покинуло 8. Часть из них планирует остаться в Беларуси, у своих родных в Минске и Гомеле.