Пограничники стран СНГ обсудили противодействие трансграничной преступности

Какие пробелы в правовом поле препятствуют эффективному взаимодействию пограничных ведомств стран – участниц СНГ в борьбе с трансграничной преступностью и как устранить эти помехи? Об этом говорили на международной научно-практической конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Сегодня мы видим риски и вызовы, которые происходят возле наших границ, в том числе те трансграничные преступления. И только вместе мы можем, обсуждая эту проблематику, сегодня выработать конкретные пути развития пограничной сферы. Производители нашего военно-промышленного комплекса представляли свою продукцию, которая актуальна сегодня в вопросах охраны государственной границы.

Мы, конечно же, в первую очередь обращаем внимание на самые современные, передовые технологии, в том числе на вопросы, связанные с подготовкой офицерского корпуса, с подготовкой специалистов, который умеют использовать в охране государственных границ современные средства.