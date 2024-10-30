Пограничники стран СНГ обсудили противодействие трансграничной преступности
Какие пробелы в правовом поле препятствуют эффективному взаимодействию пограничных ведомств стран – участниц СНГ в борьбе с трансграничной преступностью и как устранить эти помехи? Об этом говорили на международной научно-практической конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в мероприятии приняли делегации высокого уровня: представители ШОС, погранведомств стран СНГ, руководители Госсекретариата Совета безопасности и вузов силового блока Беларуси. В фокусе внимания широкий спектр тем.
Обозначили в том числе формы преступной деятельности, создающие угрозу национальным интересам государств – участников Содружества, обсудили перспективные направления научного обеспечения деятельности органов пограничных служб, подготовку профильных специалистов.
Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Сегодня мы видим риски и вызовы, которые происходят возле наших границ, в том числе те трансграничные преступления. И только вместе мы можем, обсуждая эту проблематику, сегодня выработать конкретные пути развития пограничной сферы. Производители нашего военно-промышленного комплекса представляли свою продукцию, которая актуальна сегодня в вопросах охраны государственной границы.
Мы, конечно же, в первую очередь обращаем внимание на самые современные, передовые технологии, в том числе на вопросы, связанные с подготовкой офицерского корпуса, с подготовкой специалистов, который умеют использовать в охране государственных границ современные средства.
Подробно остановились на теме использования современных технологий в охране государственных границ. Представители военно-промышленного комплекса Беларуси продемонстрировали свою продукцию: современные беспилотные летательные комплексы, средства противодействия дронам и другие новинки.
Павел Савинов, заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси по научной деятельности:
Особое внимание в последнее время уделяется у нас применению в технических средствах, в системах охраны границ возможностей искусственных интеллектов. Мы работаем над совершенствованием нашего белорусского законодательства в области охраны государственной границы. Очень часто наш противник пытается использовать пробелы нашего законодательства. Поэтому оперативное реагирование, выявление этих проблем и своевременное устранение – это тоже одна из задач, которая лежит на научной деятельности, которая ведется в органах пограничной службы.
Организаторы акцентировали внимание на разработке новых форм и методов противодействия современным угрозам, поиске путей решения возникающих противоречий, а также подготовке научно обоснованных предложений по внесению изменений и дополнений в национальные законодательства и международные правовые акты.