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35 теплоисточников уже проверены – как проходит подготовка к отопительному сезону в Минске?

09 июля 2024 18:07
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Несмотря на то, что за окном летний зной, энергоснабжающие организации столицы продолжают подготовку к отопительному сезону, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

35 теплоисточников уже проверены – как проходит подготовка к отопительному сезону в Минске?-1

Необходимо выполнить профилактический ремонт 48 теплоисточников. На 35-ти из них работы уже завершены. Сейчас активно идут гидравлические испытания. Их провели на 470 километрах теплосетей. К слову, работы выполняются максимально быстро. Поэтому средний срок плановых отключений горячей воды в домах минчан составляет до 10 дней. А при наличии технических возможностей и вовсе сутки.

35 теплоисточников уже проверены – как проходит подготовка к отопительному сезону в Минске?-4

Дмитрий Васюкевич, заместитель главного инженера по эксплуатации УП «Минсккоммунтеплосеть»:
На сегодня три теплоисточника из оставшихся выведены на профилактический ремонт в микрорайоне Уручье военный городок. Также за истекший период имеется порядка 15 повреждений, выявленных при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей, что гарантирует нам бесперебойное теплоснабжение потребителям в отопительный период.

Зарегистрировать паспорта готовности систем отопления необходимо до 20 августа. А до 15 сентября их следует заполнить теплоносителем.

# Отопительный сезон # общество # Дмитрий Васюкевич

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