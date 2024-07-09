35 теплоисточников уже проверены – как проходит подготовка к отопительному сезону в Минске?

Несмотря на то, что за окном летний зной, энергоснабжающие организации столицы продолжают подготовку к отопительному сезону, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Необходимо выполнить профилактический ремонт 48 теплоисточников. На 35-ти из них работы уже завершены. Сейчас активно идут гидравлические испытания. Их провели на 470 километрах теплосетей. К слову, работы выполняются максимально быстро. Поэтому средний срок плановых отключений горячей воды в домах минчан составляет до 10 дней. А при наличии технических возможностей и вовсе сутки.

Дмитрий Васюкевич, заместитель главного инженера по эксплуатации УП «Минсккоммунтеплосеть»:

На сегодня три теплоисточника из оставшихся выведены на профилактический ремонт в микрорайоне Уручье – военный городок. Также за истекший период имеется порядка 15 повреждений, выявленных при проведении гидравлических испытаний тепловых сетей, что гарантирует нам бесперебойное теплоснабжение потребителям в отопительный период.

Зарегистрировать паспорта готовности систем отопления необходимо до 20 августа. А до 15 сентября их следует заполнить теплоносителем.