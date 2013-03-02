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В Минской области начался сезон региональных ярмарок

02 марта 2013 14:33
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Новости Беларуси. Сезон региональных ярмарок открылся сегодня в Минской области. Практически до начала лета на них можно купить овощи, фрукты, мясо, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, удобрения, семена и посадочный материал, сельскохозяйственный инвентарь, изделия мастеров народного творчества.

На таких распродажах свою плодоовощную продукцию представляют минские предприятия-производители по привлекательным ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продавцы:
Яблоки, капуста, лук двух видов, бывает трех видов, картошка разных видов – все абсолютно. Ассортимент всегда очень хороший и большой.

Сегодня лучком мы привлекаем всех: он у нас самый дешевый, по 2.900, видите. Морковочка, капуста у нас дешевая, по 2.550, так что люди подходят, покупают.

Покупатели:
Тут можно выбрать все, что по твоим деньгам и что считаешь нужным.

Отлично, отлично, все есть, ассортимент хороший. Потом же, это ж стимулирует как-то и сбыт.

# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика

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