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В Минской области начали обрабатывать лесопарковые насаждения от клещей

27 апреля 2018 15:37
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Новости Беларуси. В зоне риска не только любители прогулок по густому лесу – вредители живут, как правило, в траве парков и скверов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2018 году только в Червенском районе обработать планируют территорию более 70 тысяч квадратных метров – это детские лагеря, места отдыха, санатории и парки.

В Минской области начали обрабатывать лесопарковые насаждения от клещей-1

Зоя Савайтан, помощник врача-эпидемиолога Червенского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Самой эффективной мерой профилактики является предотвращение контакта с клещами, а случае присасывания – быстрое и правильное его удаление. Необходимо использовать репелленты и каждый час во время нахождения в лесу осматривать свою одежду и открытые участки тела для обнаружения и снятия клещей.

В Минской области начали обрабатывать лесопарковые насаждения от клещей-4

Кстати, клещи могут нанести вред и дачникам. Обработать свой участок можно самостоятельно.

# Насекомые # общество # Зоя Савайтан # Фотофакт

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