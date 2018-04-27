В Минской области начали обрабатывать лесопарковые насаждения от клещей

Новости Беларуси. В зоне риска не только любители прогулок по густому лесу – вредители живут, как правило, в траве парков и скверов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 2018 году только в Червенском районе обработать планируют территорию более 70 тысяч квадратных метров – это детские лагеря, места отдыха, санатории и парки.
Зоя Савайтан, помощник врача-эпидемиолога Червенского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Самой эффективной мерой профилактики является предотвращение контакта с клещами, а случае присасывания – быстрое и правильное его удаление. Необходимо использовать репелленты и каждый час во время нахождения в лесу осматривать свою одежду и открытые участки тела для обнаружения и снятия клещей.
Кстати, клещи могут нанести вред и дачникам. Обработать свой участок можно самостоятельно.