В Минской области начали обрабатывать лесопарковые насаждения от клещей

Новости Беларуси. В зоне риска не только любители прогулок по густому лесу – вредители живут, как правило, в траве парков и скверов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2018 году только в Червенском районе обработать планируют территорию более 70 тысяч квадратных метров – это детские лагеря, места отдыха, санатории и парки.