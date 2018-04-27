«Ощущения прекрасные, будто вернулась в детство». Спортивный марафон для людей старше 55 лет прошёл в Минске

Новости Беларуси. Активное долголетие. 27 апреля в Минске прошел большой спортивный марафон для людей элегантного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Активное долголетие. 27 апреля в Минске прошел большой спортивный марафон для людей элегантного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчины и женщины старше 55 тренировались в йоге, осваивали азы танцев, катались на велосипедах. Для желающих были представлены и интеллектуальные игры, которые хороши для профилактики возрастных заболеваний.
Елена Зубович:
Ощущения прекрасные, как будто я вернулась в детство, юность, которые я провела на велосипеде, каталась.
Разные попробовала сегодня занятия: йога, танцы, сейчас пойду на компьютерные.
Воспользовались уникальной возможностью такой встречи более ста человек. Организаторы пообещали, что подобные марафоны станут традиционными.