«Ощущения прекрасные, будто вернулась в детство». Спортивный марафон для людей старше 55 лет прошёл в Минске

Новости Беларуси. Активное долголетие. 27 апреля в Минске прошел большой спортивный марафон для людей элегантного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчины и женщины старше 55 тренировались в йоге, осваивали азы танцев, катались на велосипедах. Для желающих были представлены и интеллектуальные игры, которые хороши для профилактики возрастных заболеваний.





Елена Зубович:

Ощущения прекрасные, как будто я вернулась в детство, юность, которые я провела на велосипеде, каталась.