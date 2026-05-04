В Минской области будут реализованы 14 гражданских инициатив

В Минской области благодаря активности граждан будут реализованы 14 инициатив – особый акцент сделан на развитии малых населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркий пример – городской поселок Бобр Крупского района. По инициативе местных жителей здесь началось комплексное благоустройство сквера в рамках проекта, победившего в конкурсе гражданских инициатив. В парке обустроят площадки для детей и занятий воркаутом.

Павел Юбко, житель Крупского района:

Работы уже проводятся. Сейчас будем делать тротуарные дорожки. Потом устанавливать детскую площадку. Дополнительно установим скамейки. И возле скамеек урны будут. Озеленение это будет однозначно: и кустарники будут, и деревья.

Константин Яровой, житель Крупского района:

Когда появилась такая инициатива по наведению порядка на территории поселка, я тоже поддержал это дело и постоянно участвовал в субботниках по наведению порядка. А на центральной площади агрогородка появятся топиарная композиция высотой до трех метров, малые архитектурные формы и новое освещение. Сейчас идут подготовительные работы