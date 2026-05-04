В Минской области будут реализованы 14 гражданских инициатив

В Минской области благодаря активности граждан будут реализованы 14 инициатив – особый акцент сделан на развитии малых населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минской области благодаря активности граждан будут реализованы 14 инициатив – особый акцент сделан на развитии малых населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркий пример – городской поселок Бобр Крупского района. По инициативе местных жителей здесь началось комплексное благоустройство сквера в рамках проекта, победившего в конкурсе гражданских инициатив. В парке обустроят площадки для детей и занятий воркаутом.
Павел Юбко, житель Крупского района:
Работы уже проводятся. Сейчас будем делать тротуарные дорожки. Потом устанавливать детскую площадку. Дополнительно установим скамейки. И возле скамеек урны будут. Озеленение это будет однозначно: и кустарники будут, и деревья.
Константин Яровой, житель Крупского района:
Когда появилась такая инициатива по наведению порядка на территории поселка, я тоже поддержал это дело и постоянно участвовал в субботниках по наведению порядка.
А на центральной площади агрогородка появятся топиарная композиция высотой до трех метров, малые архитектурные формы и новое освещение. Сейчас идут подготовительные работы
Татьяна Петрушина, председатель Бобрского сельисполкома:
Заметно преобразился мост через реку Бобр. Заасфальтирована улица Толочинская. Планируется в ближайшее время укладка асфальта еще на трех улицах городского поселка Бобр. Все наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить поселку с богатым историческим прошлым достойное будущее, а также создать условия для развития и воспитания молодого поколения.
В 2026 году финансовую поддержку из бюджета – 575 тысяч рублей – получат еще 9 проектов в нескольких районах Минской области.