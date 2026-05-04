В Беларуси начали работать телефоны горячей линии по вопросам вступительной кампании 2026 года

С 4 мая и по 22 августа будет работать горячая линия государственной комиссии по контролю за подготовкой и проведением вступительной кампании 2026 года. Об этом сообщили по итогам заседания госкомиссии, которое прошло 28 апреля в Доме правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда заместитель премьер-министра Наталья Петкевич обозначила ключевую задачу: обеспечить текущий контроль за проведением централизованных экзаменов и тестирований, а также за зачислением в вузы и средние специальные учебные заведения. Комиссии сформированы во всех пунктах проведения экзаменов.

Оксана Казимирская, заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Беларуси:

В прошлом году основные обращения были связаны с несвоевременной регистрацией на централизованное тестирование. Также поступали обращения по вопросам необоснованного отстранения организационной комиссией абитуриента от участия в централизованном тестировании, отказа организации, заказчиком кадров в заключении с абитуриентом договора о целевой подготовке. Каждое обращение будет тщательно рассмотрено и принято по нем соответствующее решение.

Впервые контроль начат с самого первого этапа – университетских олимпиад, которые дают право на поступление без испытаний. Особо подчеркнуто, что должна сохраняться репутация Беларуси как страны равных возможностей. Состав госкомиссии ежегодно утверждается указом главы государства. В нее входят представители парламента, органов госуправления, контролирующих структур и общественных организаций.

Основная задача – следить за соблюдением законодательства и защищать права абитуриентов. Каждый член госкомиссии возглавит контрольную комиссию в закрепленном учреждении образования, включая площадки, где пройдут централизованные экзамен и тестирования. До 1 сентября госкомиссия представит Президенту итоговый доклад о ходе и результатах вступительной кампании.