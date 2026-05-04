В китайском Нинбо прошел Форум ШОС по зеленому и устойчивому развитию

На трех параллельных дискуссиях – идеи и решения, которые уже работают в странах ШОС. Китай показал новейшие разработки в чистой энергии. Провинция Чжэцзян – родина концепции «Зеленые горы и изумрудные воды – бесценные сокровища». КНР сегодня – мировой лидер по сокращению выбросов и внедрению зеленых технологий. Беларусь – партнер, который делает ставку на те же принципы.

Александр Шевченко, генеральный консул Беларуси в Шанхае: Достижения на лицо, и, конечно, можно говорить о том, что Китай занимает по итогам 25-го года первое место по посадке деревьев. Можно говорить, что больше половины всех автомобилей на новых видах энергии.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка «Великий камень»:

Мы особое внимание уделяем зеленому развитию, подходам, сохранению окружающей среды, оценке проектов. Не все проекты допускаются. Обязательно нужно смотреть то, чтобы не навредить и природе. Инвестиции в развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Соответственно, новые подходы к очистке сточной воды, к очистке дождевой воды, это все мы внедряем, в том числе с помощью наших китайских партнеров, китайских технологий.

Беларусь и Китай уже реализуют совместные зеленые проекты – от электромобилей до индустриального парка «Великий камень», который стал моделью устойчивого развития в регионе. Страны ШОС идут тем же путем: в Бишкеке заработал первый в Центральной Азии мусоросжигающий завод – более 300 тысяч тонн отходов превращаются в энергию. А в Нинбо показали выставку детских рисунков. Более 100 работ о природе, дружбе и мире. Юбилейный год ШОС отмечает новым документом – Нинбоской инициативой по сотрудничеству в области устойчивого развития. Она станет основой для проектов, которые объединят Беларусь, Китай и всех партнеров организации – ради экологического будущего следующего поколения.