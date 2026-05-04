МЧС: лесной пожар в Гродненской области локализован, угрозы населенным пунктам нет

В Гродненской области спасатели МЧС ликвидировали лесной пожар вблизи деревни Узбережь. Авиация работала в сложных условиях: вертолет Ми-8 поднимал воду из озера Молочное с помощью водосливного устройства – такая система на внешней подвеске позволяла за один цикл набирать до трех тонн воды и оперативно доставлять ее к очагам возгорания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ми-8 отрабатывал точные заходы и сбросы над кромкой пожара – в тех местах, куда наземная техника пройти не могла.

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Тушение осложняется труднодоступностью мест, отсутствием водоисточников, порывами ветра, а также сухой погоды. В тушении принимают участие силы и средства по чрезвычайным ситуации Гродненского гарнизона, органы лесного хозяйства, а также борт авиации МЧС Ми-8. Сил и средств достаточно для ликвидации данного пожара. Пожар локализован, угрозы населенным пунктом и жизни людей нет.

Спасатели прокладывали минерализованные полосы и полностью остановили продвижение огня. МЧС подчеркивает: благодаря оперативным действиям авиации и наземных подразделений пожар ликвидирован, ситуация – под полным контролем.