В Минской области будут работать 337 лагерей с дневным пребыванием в период осенних каникул

В период осенних каникул в Минской области будут работать 337 лагерей с дневным пребыванием, где оздоровятся свыше 10 тысяч школьников, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Для детей будут организованы различные направления работы. Акцент на патриотическое, интеллектуальное, физическое развитие. Лейтмотивом оздоровительной кампании станет 80-летие освобождения Беларуси. В программе – квесты, экскурсии, игры, исследовательские проекты. Так, в Логойском районе ребята посетят историко-краеведческий музей и мемориальные объекты.

Елена Фалькович, учитель средней школы № 1:

Во время функционирования данного лагеря в нашей школе смогут оздоровиться 50 учащихся. В первую очередь это учащиеся младших классов начальной школы. Будут проведены различные мероприятия, которые запланированы с учреждениями, которые находятся на базе нашего города – Логойска. Это Дом ремесел, где дети посещают творческие мастерские, создают различные поделки из глины, это наша детская библиотека, где проводятся различные тематические мероприятия, направленные как на интеллектуальное развитие детей, так и на их общее развитие.

В Логойском районе за осенние каникулы отдохнут почти 2 тысячи ребят. Продлится оздоровительная кампания по 3 ноября.