Белорусские таможенники и пограничники были заранее готовы к возобновлению работы КПП

Зеленый свет грузоперевозкам и перемещению людей дали на белорусско-польской границе. Сопредельная сторона в два часа ночи открыла движение в пунктах пропуска «Бобровники» и «Кузница-Белостоцкая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О своем решении Польша официально уведомила Беларусь 15 ноября. Наша страна положительно оценила такой шаг. Минск давно призывал Варшаву к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах граждан и развития трансграничного сотрудничества.

Так, через «Кузницу» разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов. В «Бобровниках» смогут пересекать границу легковые автомобили, автобусы, а также грузовой транспорт из ЕС. Белорусские таможенные органы и пограничники заранее были готовы к возобновлению движения в сопредельных пунктах «Брузги» и «Берестовица».

Открытие еще двух польских пунктов пропуска позволит уменьшить очереди на границе.

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