Сербским бизнесменам презентовали инвестиционные возможности Беларуси

Инвестиционные возможности Беларуси презентовали сербским бизнесменам в торгово-промышленной палате. Там прошла встреча деловых кругов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инвестиционные возможности Беларуси презентовали сербским бизнесменам в торгово-промышленной палате. Там прошла встреча деловых кругов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская сторона в поисках сербских партнеров для реализации совместных проектов. Сферы интересов различные: сельхозмашиностроение, продовольствие, строительные материалы. Несмотря на санкционное давление, Минск и Белград стремятся нарастить экономическое сотрудничество. Почти 5 лет действует соглашение о зоне свободной торговли Сербии со странами – членами Евразийского экономического союза.
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Самое главное, что у нас сегодня есть, это режим свободной торговли с Сербией. В отличие от других европейских стран.
Драгомир Карич, Почетный Консул Беларуси в Сербии:
Климат инвестиционной Беларуси отличный, надежный. Вот они убедились, как это идет на Запад. Если мы не послушаем кого-то из Европы или через океан, сразу блокирует вам деньги, блокирует ваши дела. А этого здесь у вас, слава Господу, в Беларуси и России, нет такого.
Между странами обоюдное стремление к развитию дружеских отношений в интересах народов двух стран. К тому же Сербия для Беларуси это хаб для работы в других государствах на Балканском полуострове.