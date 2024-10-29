Сербским бизнесменам презентовали инвестиционные возможности Беларуси

Белорусская сторона в поисках сербских партнеров для реализации совместных проектов. Сферы интересов различные: сельхозмашиностроение, продовольствие, строительные материалы. Несмотря на санкционное давление, Минск и Белград стремятся нарастить экономическое сотрудничество. Почти 5 лет действует соглашение о зоне свободной торговли Сербии со странами – членами Евразийского экономического союза.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: Самое главное, что у нас сегодня есть, это режим свободной торговли с Сербией. В отличие от других европейских стран.

Драгомир Карич, Почетный Консул Беларуси в Сербии:

Климат инвестиционной Беларуси отличный, надежный. Вот они убедились, как это идет на Запад. Если мы не послушаем кого-то из Европы или через океан, сразу блокирует вам деньги, блокирует ваши дела. А этого здесь у вас, слава Господу, в Беларуси и России, нет такого.

Между странами обоюдное стремление к развитию дружеских отношений в интересах народов двух стран. К тому же Сербия для Беларуси это хаб для работы в других государствах на Балканском полуострове.