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Сербским бизнесменам презентовали инвестиционные возможности Беларуси

29 октября 2024 13:57
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Инвестиционные возможности Беларуси презентовали сербским бизнесменам в торгово-промышленной палате. Там прошла встреча деловых кругов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербским бизнесменам презентовали инвестиционные возможности Беларуси-2

Белорусская сторона в поисках сербских партнеров для реализации совместных проектов. Сферы интересов различные: сельхозмашиностроение, продовольствие, строительные материалы. Несмотря на санкционное давление, Минск и Белград стремятся нарастить экономическое сотрудничество. Почти 5 лет действует соглашение о зоне свободной торговли Сербии со странами – членами Евразийского экономического союза.

Сербским бизнесменам презентовали инвестиционные возможности Беларуси-4

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Самое главное, что у нас сегодня есть, это режим свободной торговли с Сербией. В отличие от других европейских стран.

Сербским бизнесменам презентовали инвестиционные возможности Беларуси-6

Драгомир Карич, Почетный Консул Беларуси в Сербии:
Климат инвестиционной Беларуси отличный, надежный. Вот они убедились, как это идет на Запад. Если мы не послушаем кого-то из Европы или через океан, сразу блокирует вам деньги, блокирует ваши дела. А этого здесь у вас, слава Господу, в Беларуси и России, нет такого.

Между странами обоюдное стремление к развитию дружеских отношений в интересах народов двух стран. К тому же Сербия для Беларуси это хаб для работы в других государствах на Балканском полуострове.

# Беларусь-Сербия

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