ЦИК зарегистрировал инициативную группу в поддержку Лукашенко

ЦИК зарегистрировал инициативную группу в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЦИК зарегистрировал инициативную группу в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение принято 29 октября на заседании Центральной избирательной комиссии. Инициативной группе Александра Лукашенко присвоен первый номер регистрации. ЦИК также поручил выдать руководителю и членам группы удостоверение и подписные листы для сбора подписей.