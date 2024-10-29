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ЦИК зарегистрировал инициативную группу в поддержку Лукашенко

29 октября 2024 14:06
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ЦИК зарегистрировал инициативную группу в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК зарегистрировал инициативную группу в поддержку Лукашенко-2

Такое решение принято 29 октября на заседании Центральной избирательной комиссии. Инициативной группе Александра Лукашенко присвоен первый номер регистрации. ЦИК также поручил выдать руководителю и членам группы удостоверение и подписные листы для сбора подписей.

# Выборы в Беларуси

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