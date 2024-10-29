ЦИК зарегистрировал инициативную группу в поддержку Лукашенко

Говорят, на этой горе в Шклове ведьмы устраивали шабаш. Рассказываем интересное о Нижнинском рве

31 метр над уровнем Днепра. Хотите увидеть Шклов как на ладони – тогда вам сюда. Туристско-экскурсионный комплекс в стиле Древней Руси перенесет на много столетий назад.