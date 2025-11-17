Синнер заработал рекордные 5 млн долларов за победу на итоговом ATP

Теннисист Янник Синнер выиграл итоговый турнир ATP в Турине, обыграв Карлоса Алькараса со счетом 7-6, 7-5 и заработав рекордные 5,07 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Итальянец стал чемпионом второй год подряд, не проиграв ни одного сета. Общий призовой фонд Синнера за сезон достиг 19,1 миллиона долларов, что больше, чем у Алькараса (18,8 миллиона).

Синнеру 24 года, и на его счету 24 титула ATP, включая четыре победы на турнирах Большого шлема.

На счету 22-летнего Алькараса также 24 трофея, в том числе шесть титулов на турнирах Большого шлема и серебряная медаль Олимпийских игр 2024 года.

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