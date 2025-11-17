Спрос на услуги созданных по поручению Президента межрайонных мехотрядов высокий

Спрос на услуги межрайонных механизированных отрядов среди сельхозпредприятий высокий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Созданные по поручению Президента в Витебской, Гомельской и Могилевской областях, они работают под полную загрузку. Плечо аграриям подставляют как в ходе сева, так и на уборочной.

Рабочие предприятия «Речицаагрохимсервис» уже привыкли к частым служебным командировкам. На базе организации создан механизированный отряд, который обслуживает четыре района Гомельской области. Объединение укомплектовано энергонасыщенной техникой, ее направляют в те хозяйства, которые не справляются в срок. Кроме того, эти звенья занимаются выращиванием перспективных сельскохозяйственных культур на арендуемых площадях. Структуру посева планируют так, чтобы не пустовал ни один участок земли. В 2025 году получили хороший урожай кукурузы. Благодаря тому, что сработали оперативно на всех этапах.

Анатолий Метель, начальник межрайонного механизированного отряда предприятия «Речицаагрохимсервис»: Мы на сегодня заплющили кукурузу в рукава на корм для оказания, то есть продажи, полторы тысячи тонн зерна. На сегодня мы приближаемся уже к завершению, приближаемся к пятитысячному рубежу. По прогнозам, к окончанию уборки кукурузы мы планируем намолотить 6-6,5 тысячи тонн зерна кукурузы.

Александр Грабок, механизатор межрайонного механизированного отряда предприятия«Речицаагрохимсервис»:

Сложно зерновые было убирать, потому что дождливое лето было. И осень дождливая – кукурузу тоже сложно убирать. Работаем допоздна в связи с погодными условиями, со светом работаем.

В целом хозяйства Оршанского района намолотили более 20 тысяч тонн зерна кукурузы. Это вдвое больше прошлогоднего показателя. Часть урожая высушивают и отправляют на комбинат хлебопродуктов. Остальное идет на корм. Эта культура – хороший источник энергии.