На любую сотрудничающую с РФ страну будут наложены санкции – Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что новые санкции против России будут распространяться и на страны, сотрудничающие с ней. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, конгресс готовит законопроект о жестких ограничениях, наложенных на те страны, которые будут сотрудничать с РФ.

Ранее сенатор-республиканец Джон Тьюн отмечал, что партия вынесет документ на голосование, когда администрация сочтет это необходимым.

Москва подчеркивает, что Россия справляется с давлением и считает западные санкции неэффективными, в то время как сами на Западе сомневаются в их эффективности.

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