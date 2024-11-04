Хватит ли белорусам овощей зимой? Посмотрели, что в стабфондах

Завершить все полевые работы до 7 ноября – на этой неделе Александр Лукашенко ее раз обратил внимание аграриев на установленный срок. Чтобы сохранить качество выращенной продукции, нужно оперативно убрать последние гектары урожая и положить его на хранение.

На полях филиала «Тепличный» Витебскэнерго уже который день стоит хруст. Здесь убирают поздние сорта капусты. Урожай радует. Посеяли 16 гектаров, с которых надеются получить порядка 500 тонн упругих кочанов. Хватит и на закладку в стабилизационные фонды, и на переработку. Также хрустящие овощи реализуют в 16 своих магазинах.

Константин Савин, заместитель директора по растениеводству сельскохозяйственного филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:

Мы занимаемся как реализацией капусты в свежем виде, так и своя есть переработка. Есть квашеная капуста, заморозка. И капуста, которая идет непосредственно в торговлю в таком виде, первоначальном.

Педагоги, социальные работники, инженеры, электрики – представители самых разных профессий пришли на помощь оршанским аграриям. Более 160 человек собирают щедрый урожай. Кочаны отличаются хорошей лежкостью и не растрескиваются. С поля овощи доставляют сразу в хранилища.