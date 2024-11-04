Хватит ли белорусам овощей зимой? Посмотрели, что в стабфондах
Завершить все полевые работы до 7 ноября – на этой неделе Александр Лукашенко ее раз обратил внимание аграриев на установленный срок. Чтобы сохранить качество выращенной продукции, нужно оперативно убрать последние гектары урожая и положить его на хранение.
Хватит ли белорусам овощей в межсезонье, узнавала Анна Корольчук.
На полях филиала «Тепличный» Витебскэнерго уже который день стоит хруст. Здесь убирают поздние сорта капусты. Урожай радует. Посеяли 16 гектаров, с которых надеются получить порядка 500 тонн упругих кочанов. Хватит и на закладку в стабилизационные фонды, и на переработку. Также хрустящие овощи реализуют в 16 своих магазинах.
Константин Савин, заместитель директора по растениеводству сельскохозяйственного филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:
Мы занимаемся как реализацией капусты в свежем виде, так и своя есть переработка. Есть квашеная капуста, заморозка. И капуста, которая идет непосредственно в торговлю в таком виде, первоначальном.
Педагоги, социальные работники, инженеры, электрики – представители самых разных профессий пришли на помощь оршанским аграриям. Более 160 человек собирают щедрый урожай. Кочаны отличаются хорошей лежкостью и не растрескиваются. С поля овощи доставляют сразу в хранилища.
Елена Мотыль, заведующая овощехранилищем:
Здесь хранится морковь маэстро, которая закладывается для стабилизационных фондов.
Перед сезоном холодильные установки, которые отвечают за режим и влажность в помещениях, модернизировали. Помимо кочанов, здесь можно найти и традиционный «борщевой набор» в полном комплекте. Моркови, к примеру, в нынешнем сезоне заготовили в 2,5 раза больше, чем в прошлом. 50 % прибавили по луку и свекле.
Елена Мотыль:
В хранилище хранится более 200 тонн свеклы, 1400 тонн моркови, более 100 тонн лука и более 200 тонн капусты. Закладка капусты еще не закончена. Все желающие будут удовлетворены, потребность города и района будет обеспечена в полном объеме.
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