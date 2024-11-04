Прямой эфир

Хватит ли белорусам овощей зимой? Посмотрели, что в стабфондах

04 ноября 2024 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завершить все полевые работы до 7 ноября – на этой неделе Александр Лукашенко ее раз обратил внимание аграриев на установленный срок. Чтобы сохранить качество выращенной продукции, нужно оперативно убрать последние гектары урожая и положить его на хранение.

Хватит ли белорусам овощей в межсезонье, узнавала Анна Корольчук.

Хватит ли белорусам овощей зимой? Посмотрели, что в стабфондах-2

На полях филиала «Тепличный» Витебскэнерго уже который день стоит хруст. Здесь убирают поздние сорта капусты. Урожай радует. Посеяли 16 гектаров, с которых надеются получить порядка 500 тонн упругих кочанов. Хватит и на закладку в стабилизационные фонды, и на переработку. Также хрустящие овощи реализуют в 16 своих магазинах. 

Хватит ли белорусам овощей зимой? Посмотрели, что в стабфондах-4

Константин Савин, заместитель директора по растениеводству сельскохозяйственного филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:
Мы занимаемся как реализацией капусты в свежем виде, так и своя есть переработка. Есть квашеная капуста, заморозка. И капуста, которая идет непосредственно в торговлю в таком виде, первоначальном.

Педагоги, социальные работники, инженеры, электрики – представители самых разных профессий пришли на помощь оршанским аграриям. Более 160 человек собирают щедрый урожай. Кочаны отличаются хорошей лежкостью и не растрескиваются. С поля овощи доставляют сразу в хранилища.

Хватит ли белорусам овощей зимой? Посмотрели, что в стабфондах-6

Елена Мотыль, заведующая овощехранилищем:
Здесь хранится морковь маэстро, которая закладывается для стабилизационных фондов. 

Хватит ли белорусам овощей зимой? Посмотрели, что в стабфондах-8

Перед сезоном холодильные установки, которые отвечают за режим и влажность в помещениях, модернизировали. Помимо кочанов, здесь можно найти и традиционный «борщевой набор» в полном комплекте. Моркови, к примеру, в нынешнем сезоне заготовили в 2,5 раза больше, чем в прошлом. 50 % прибавили по луку и свекле.

Хватит ли белорусам овощей зимой? Посмотрели, что в стабфондах-10

Елена Мотыль:
В хранилище хранится более 200 тонн свеклы, 1400 тонн моркови, более 100 тонн лука и более 200 тонн капусты. Закладка капусты еще не закончена. Все желающие будут удовлетворены, потребность города и района будет обеспечена в полном объеме. 

Далее смотрите в видео

# Овощи и фрукты # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Я стала счастливее! Финалистка 2 сезона «Есть девчонка одна» рассказала о съёмках
04 ноября 2024 13:58

Я стала счастливее! Финалистка 2 сезона «Есть девчонка одна» рассказала о съёмках

На Республиканском совете ректоров обсудили участие молодёжи в электоральной кампании 2025-го
04 ноября 2024 13:46

На Республиканском совете ректоров обсудили участие молодёжи в электоральной кампании 2025-го

Лукашенко – чиновникам: Забудьте про эти санкции. Их нет!
04 ноября 2024 13:40

Лукашенко – чиновникам: Забудьте про эти санкции. Их нет!