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Семья из Заводского района получила помощь от участников марафона «С добрым сердцем в каждый дом»

27 февраля 2024 17:26
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В Заводском районе семья с тяжело больным ребенком получила помощь в рамках городской акции «С добрым сердцем в каждый дом», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 19-летний Артем Пилипенко страдает рядом сложных заболеваний.

Семья из Заводского района получила помощь от участников марафона «С добрым сердцем в каждый дом»-1

Ежедневно он принимает от 7 до 11 препаратов и находится на частично реанимационном обслуживании. В гости к семье пришли руководители администрации Заводского района, представители районных общественных организаций и трудовых коллективов. Они подарили мальчику многофункциональную кровать с электроприводом, ортопедический матрас и средства гигиены.

Семья из Заводского района получила помощь от участников марафона «С добрым сердцем в каждый дом»-4

Анжелика Пилипенко:
Такие акции для семей, у которых есть дети-инвалиды, молодые инвалиды, надо проводить. Потому что мы все живем в обществе, мы все люди социализированные.

Семья из Заводского района получила помощь от участников марафона «С добрым сердцем в каждый дом»-7

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Видя инициативу людей с мест, все-таки хочется делать как можно больше добрых дел. А это, как оказалось, довольно просто. И та реакция, и те добрые слова, которые говорят родители, конечно, дорогого стоит.

А представители БГЭУ передали семье Пилипенко денежный сертификат. Отметим, это уже пятый адресат в Заводском районе, который посетил добрый десант в рамках благотворительного марафона.

# Благотворительная акция # общество # Сергей Масляк

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