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В Минской области 5 ноября пройдут последние сельскохозяйственные ярмарки-2016

02 ноября 2016 15:03
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Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок завершается на Минщине 5 ноября. В этот день они пройдут во всех районах области. Свою продукцию местным жителям предложат сельхозпроизводители, переработчики, рыбхозы и фермеры. 

Фрукты-овощи, мясная и молочная продукция по ценам с минимальной наценкой пользуется большим спросом.

В плюсе и торговцы области. За два осенних месяца на ярмарках продано 1,5 тысячи тонн плодоовощной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Общий товарооборот на ярмарках составил 2 миллиона рублей.

# общество # Торговля в Беларуси

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