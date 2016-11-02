В Минской области 5 ноября пройдут последние сельскохозяйственные ярмарки-2016

Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок завершается на Минщине 5 ноября. В этот день они пройдут во всех районах области. Свою продукцию местным жителям предложат сельхозпроизводители, переработчики, рыбхозы и фермеры.

Фрукты-овощи, мясная и молочная продукция по ценам с минимальной наценкой пользуется большим спросом.

В плюсе и торговцы области. За два осенних месяца на ярмарках продано 1,5 тысячи тонн плодоовощной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.