В Минской области 14 и 28 мая пройдут электронные ярмарки вакансий

Новости Беларуси. Электронные ярмарки вакансий пройдут в Минской области 14 и 28 мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На официальном сайте службы занятости каждый сможет задать вопросы работодателям, отправить резюме и получить электронную консультацию. Есть вакансии в сельском и лесном хозяйстве, пищевой промышленности. Также можно будет онлайн пообщаться с представителями образовательных и оздоровительных центров, строительных компаний и медицинских учреждений.