Прямой эфир

В Минской области 14 и 28 мая пройдут электронные ярмарки вакансий

13 мая 2020 23:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Электронные ярмарки вакансий пройдут в Минской области 14 и 28 мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заявлены Мядельский, Вилейский, Любанский, Столбцовский и Несвижский районы.

В Минской области 14 и 28 мая пройдут электронные ярмарки вакансий-1

На официальном сайте службы занятости каждый сможет задать вопросы работодателям, отправить резюме и получить электронную консультацию. Есть вакансии в сельском и лесном хозяйстве, пищевой промышленности. Также можно будет онлайн пообщаться с представителями образовательных и оздоровительных центров, строительных компаний и медицинских учреждений.

# Трудоустройство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников
13 мая 2020 23:57

В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников

Уровень государственный, истории личные. Анонс телепроекта «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»
13 мая 2020 21:01

Уровень государственный, истории личные. Анонс телепроекта «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

В 70 лет садилась на шпагат и всех актёров звала в гости после спектаклей. Какой помнят Стефанию Станюту коллеги и зрители
13 мая 2020 18:56

В 70 лет садилась на шпагат и всех актёров звала в гости после спектаклей. Какой помнят Стефанию Станюту коллеги и зрители