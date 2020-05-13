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В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников

13 мая 2020 23:57
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе объявлен конкурс. От участников ждут рисунок будущего героя, его имя и легенду персонажа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников-1

В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников-3

В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников-5

Организаторы говорят, что интересные оригинальные работы уже есть. Конкурсантов больше двух десятков. Кстати, самые активные участники – дети.

В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников-8

Юлия Пашкевич, специалист Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района:
Нравится то, что ребята не только отталкиваются от мультфильмов, а здесь фантазия. Здесь работает фантазия, так как видно, что придумывают сами.

В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников-11

Жанна Сидорова, специалист Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района:
Поражали некоторые легенды. Какие-то полностью сами сочиняли люди, а кто-то использовал факты это тоже было очень интересно. И многие различались, на самом деле, по своему содержанию.

В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников-14

В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников-16

В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников-18

В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников-20

Победитель получит диплом и памятный подарок. Кстати, талисман появится в Смолевичском районе впервые. Его можно будет увидеть на различных спортивных соревнованиях и мероприятиях.

# Конкурс # общество # Юлия Пашкевич # Жанна Сидорова # Фотофакт

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