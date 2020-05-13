В Смолевичском районе выбирают маскота. Показываем работы участников

Новости Беларуси. В Смолевичском районе объявлен конкурс. От участников ждут рисунок будущего героя, его имя и легенду персонажа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Организаторы говорят, что интересные оригинальные работы уже есть. Конкурсантов больше двух десятков. Кстати, самые активные участники – дети.

Юлия Пашкевич, специалист Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района:

Нравится то, что ребята не только отталкиваются от мультфильмов, а здесь фантазия. Здесь работает фантазия, так как видно, что придумывают сами.

Жанна Сидорова, специалист Центра физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района:

Поражали некоторые легенды. Какие-то полностью сами сочиняли люди, а кто-то использовал факты – это тоже было очень интересно. И многие различались, на самом деле, по своему содержанию.