В минских ПТУ будут учить на горничных и сборщиков бытовой техники

Новости Беларуси. Любовь к современному дизайну и качественному сервису задает тон на рынке труда. Пять новых специальностей открывают набор в этом году в учреждениях профессионального технического образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В тренде горничные, укладчики напольных покрытий и сборщики бытовой техники. Кроме того, в топ-список попали технологи электрооборудования и техники в сфере теплоснабжения и вентиляции.

Мария Киндиренко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Подготовка ведется по 65 учебным специальностям, которые включают 172 рабочие квалификации. Если говорить о тех запросах, которые существуют в экономике столичного региона, то особое внимание уделяется строительным специальностям. Из 172 рабочих квалификаций 40 – строительные специальности.