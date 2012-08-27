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В минских ПТУ будут учить на горничных и сборщиков бытовой техники

27 августа 2012 19:05
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Новости Беларуси. Любовь к современному дизайну и качественному сервису задает тон на рынке труда. Пять новых специальностей открывают набор в этом году в учреждениях профессионального технического образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.                             

В тренде горничные, укладчики напольных покрытий и сборщики бытовой техники. Кроме того, в топ-список попали технологи электрооборудования и техники в сфере теплоснабжения  и вентиляции.

Мария Киндиренко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Подготовка ведется по 65 учебным специальностям, которые включают 172 рабочие квалификации. Если говорить о тех запросах, которые существуют в экономике столичного региона, то особое внимание уделяется строительным специальностям. Из 172 рабочих квалификаций 40 – строительные специальности.

# общество # Образование в Беларуси # Образование # Мария Киндиренко

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