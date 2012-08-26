Представитель транспортной инспекции: Если вам в такси не выдали чек, имеете право не рассчитаться

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ решила провести эксперимент и узнать, насколько теплый прием гостям Минска оказывают те, кого в народе принято называть «бомбилами», а в официале – нелегальными таксистами. Чем отличается легальный извоз от нелегального, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

По легенде, закадычная подруга уже заждалась на улице Киселева – от вокзала, где она находимся, это не больше пяти километров.

Таксист-нелегал:

За 100 тысяч довезем. Можете дать российскими – дадим сдачу.

И с такими «бесценными» водителями тоже люди ездят...

Игорь, водитель легального такси:

Ни один уважающий себя таксист не обсчитает человека, не станет порочить свою службу и свое имя. Нелегалы будут до тех пор, пока люди не поймут, что их обманывают. Они садятся, едут - и переплачивают.

На первый взгляд, нелегальный извоз - дело прибыльное. Установил цену с потолка – и поехали. Но если подсчитать, сколько таксист-самозванец может отдать на одни штрафы, а проверки нынче дело очень регулярное, получается и спокойнее, и выгоднее зарегистрироваться официально.

Помимо штрафа – до 100 базовых, а это 10 миллионов рублей, у нелегала могут и конфисковать машину.

Александр Гребенёк, главный государственный налоговый инспектор отдела оперативно-контрольных мероприятий инспекции министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Минску:

Конфискация машин работает давно, причем, сейчас неважно, кому будет принадлежать автомобиль — соседу или жене.

И помните, что водитель обязан вам выдать чек, а это гарантия не только вашей покупки в магазине, но и гарант жизни при посадке в такси.

Владимир Мартиневский, ведущий специалист управления контроля транспортной деятельности филиала транспортной инспекции по Минску и Минской области Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Водитель должен выдать чек, если вы его не получили — имеете право не рассчитаться.