Белорусский студент выиграл в покер миллион евро

Новости Беларуси. Студент БГЭУ Николай Побаль победил в главном турнире Европейского покерного тура в Барселоне. Белорус преодолел рекордное для этого турнира число соперников в 1 тысячу 82 игрока. Европейский покерный турнир длился шесть дней.

Николай Побаль, студент Белорусского государственного экономического университета:

Это действительно был длинный турнир, и я рад своей победе. Каждый игрок в покер мечтает победить на подобном турнире. Я не верю, что это случилось со мной. Это моя мечта, которая сбылась.

В финале Побаль противостоял финнам: Илари Сахамиесу и Джони Юкимайнену. Два финна и белорус провели за столом несколько часов. Сначала лидерство держали Сахамиес и Юкимайнен. Но Побаль перехватил инициативу и несколькими удачными розыгрышами довел партию до победы. «Они играли, как один», признаётся Николай.

Сразу после победы белорусский парень получил чек на €1.007.550 и часы HD3 Slide стоимостью $5 тыс., к слову, такие же у нынешнего премьера России Дмитрия Медведева. Швейцарские часы марки HD3 значительно отличаются от классических механических часов своим дизайном. Циферблат представляет собой сенсорный экран, который может выполнять функцию ежедневника, показывать фотографии или видео. В модель Slyde встроен мини-USB-разъем, это значит, что часы можно напрямую подключить к компьютеру и синхронизировать данные, хранящиеся в их памяти.

Соперник белоруса на турнире Европейского покерного тура Джони Юкимайнен признаётся: белорусский парень целенаправленно шёл к победе.

Джони Юкимайнен, соперник белоруса:

Мы с Илари старались весело провести время. А этот белорусский парень, который выиграл, вел себя более серьезно. А мы просто хотели повеселиться.

Николай Побаль учится в Белорусском государственном экономическом университете на специальности «международная экономика».

Победа Николая Побаля в турнире взорвала «покерную» общественность. На официальных покерных сайтах появились сообщения следующего плана: «Мир покера перевернулся с ног на голову!», «Это просто фантастика!». Бурная реакция любителей и профессионалов покера вызвана тем, что Николай не относится к числу знаменитостей мирового покера. На крупных соревнованиях Побаль был замечен однажды: на турнире серии Европокертура в Берлине в апреле 2012-го белорус занял 104-е место. Тогда Николай получил 7,5 тыс. евро.