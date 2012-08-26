Антистрессовые пузырьки поступили на прилавки минских магазинов

Новости Беларуси. Индивидуальный предприниматель начал поставлять в магазины Миска необычную продукцию – антистрессовый полиэтилен с воздушными пузырьками.

Пузырчатая пленка – целлофан с пузырьками заполненными воздухом, такой полиэтилен часто служит оберточным материалом для хрупких товаров и бытовой техники. Ещё в 1957 году инженеры Альфред Филдинг и Марк Чаванн работали над новым видом моющихся обоев, а в итоге придумали пузырчатую упаковку. Это незатейливое изобретение стало частью некого ритуала: «лопанье» пузырьков превратилось в увлечение миллионов. Более того, психологи утверждают, что тресканье пузырьков на полиэтилене успокаивает нервы, так как способствует безвредной реализации деструктивных инстинктов.

Кроме того, воздушно-пузырьковая пленка является современным, экологически чистым материалом.

Такую пленку жители и гости белорусской столицы могут приобрести отдельно, в упаковку антистрессовых пузырьков «Pozitiv» входят три полоски разноцветного полиэтилена с пузырьками для щелканья размером 8 см на 13 см. Стоимость «лекарства от стресса» составляет в среднем 3500 белорусских рублей. Идею минскому предпринимателю подсказала его 14-летняя дочь, сообщает ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».

Олег, индивидуальный предприниматель:

Когда дочь перещелкала всю пленку, в которую упаковывали технику, сказала мне, что хочет, чтобы каждый день у нее была такая игрушка. Через пять минут в голове уже родился бизнес-проект, я уже знал, кто будет мне помогать изготавливать такой сувенир и как это преподнести покупателю.

По словам производителя пузырьков сверхприбыли от «Pozitiv» он не ждёт, поскольку проект скорее социальный, чем коммерческий. Его особенность в том, что над созданием продукции работают жители дома для ветеранов, престарелых и инвалидов. За работу они получают зарплату, а часть выручки идёт на нужды организации. На упаковке «Pozitiv» можно найти адрес сайта в интернете, где будет размещаться информация о суммах, вырученных от продажи пузырьков.

Олег, индивидуальный предприниматель:

Своим проектом мы хотим показать, что самая большая преграда на пути инвалидов не столько бордюры и отсутствие пандусов, сколько невостребованность в профессиональном смысле. Мы ломаем этот стереотип – наши сотрудники отлично справляются со своей работой.

Самое сложное в продвижении продукции, по словам предпринимателя – объяснить товароведам, что в упаковке, а также кому и зачем это надо. Те в свою очередь спрашивают, почему нельзя продавать пленку в хозтоварах. Директор предприятия объезжает магазины лично и показывает, какой антистресс он предлагает покупателю. Иными словами, вместо того, чтобы биться головой о стену, или срывать злость на окружающих, лучше взять пузырчатую пленку и «лопать» пузырьки, уверен предприниматель.