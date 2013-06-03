В минских гимназиях 3 июня пройдут вступительные испытания

Новости Беларуси. Вступительные испытания стартуют 3 июня в столичных гимназиях. Пройти их смогут школьники, которые успешно окончили четвертый класс.

Правила в этом году не изменились. Ребятам предстоит сдать экзамены по белорусскому, русскому языкам и математике. Те же, кто желает поступить в гимназии-колледжи искусств, должны пройти и творческое испытание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Черноусова, директор гимназии № 13 Минска:

В этом году традиционно сложилась уже система. Дети сдают три испытания: русский язык (диктант), белорусский язык (диктант), математика. Они рассчитаны на среднего, хорошего ученика. Школьная программа за курс начальной школы. Поэтому у тех, кто учился в начальной школе хорошо, думаю, нет особых волнений в том, что они поступят в гимназию.