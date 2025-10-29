Прямой эфир

Второй день работы III Международной конференции по евразийской безопасности проходит в Минске

29 октября 2025 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Инициативы Александра Лукашенко по мирной повестке, работа по формированию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке получат дальнейшее развитие. Сегодня, 29 октября, – второй день работы Минской международной конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будем отвечать, как сможем! Лукашенко о попытках подчинить Минск чужой воле.

Второй день работы III Международной конференции по евразийской безопасности проходит в Минске-2

Какой быть новой мировой архитектуре – обсудят в рамках тематического мероприятия секретариата ОДКБ и заседаний двух рабочих сессий. Они посвящены перспективам коллективной безопасности в Евразии; экономическому сотрудничеству как гаранту мира и развития; координации и совместимости различных международных организаций и инициатив на евразийском пространстве для раскрытия имеющегося потенциала. 

Второй день работы III Международной конференции по евразийской безопасности проходит в Минске-4

Милан Ленчеш, председатель Белорусского общества в Cловакии:
Вопросы, которые поднимаются на конференции, очень актуальны. Потому что мир сходит с ума и мы должны это остановить. И единственный способ это остановить – мы должны общаться друг с другом. Все страны должны объединятся, так как делаем это сейчас мы на конференции.

Второй день работы III Международной конференции по евразийской безопасности проходит в Минске-6

Закари Пайкин, заместитель директора проекта по лучшему миропорядку Института ответственного государственного управления Куинси (США):
Если проводить исключительно политику давления, как делает Запад – использует силу как инструмент, то результата никакого не добиться. Санкции и такое их количество не оказывают никакого влияния. Мы должны искать компромисс, чтобы добиться мира. И вот как раз такие платформы, как эта конференция в Минске, очень важны. Ведь лишь через диалог, коммуникацию можно выстраивать стабильное будущее и стабильное развитие стран.

Напомним, всего в Минске делегации более чем 40 государств и 7 международных организаций. Такое весомое представительство и столь глубокий диалог на минской площадке – убедительное свидетельство высокого авторитета Беларуси на мировой арене. А еще это показатель того, что Минску принадлежит роль одного из лидеров в продвижении нового миропорядка и новой архитектуры глобальной безопасности.

Читайте также:

Лукашенко назвал главную причину отсутствия прогресса в глобальной деэскалации

Лукашенко на Минской конференции: мы каждый день готовимся к войне, чтобы ее не было

Коротченко: в Брюсселе действует «европейское гестапо» – любых несогласных зачищают

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В декабре 2025 года «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство – Эйсмонт
28 октября 2025 19:58

В декабре 2025 года «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство – Эйсмонт

Итальянец исполнил «Беловежскую пущу» – в Могилеве стартовал фестиваль «Золотой шлягер»
28 октября 2025 18:30

Итальянец исполнил «Беловежскую пущу» – в Могилеве стартовал фестиваль «Золотой шлягер»

20-летний минчанин представил свой проект шеринга умных тележек на конкурсе в Москве
28 октября 2025 18:13

20-летний минчанин представил свой проект шеринга умных тележек на конкурсе в Москве