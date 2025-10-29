Второй день работы III Международной конференции по евразийской безопасности проходит в Минске

Инициативы Александра Лукашенко по мирной повестке, работа по формированию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке получат дальнейшее развитие. Сегодня, 29 октября, – второй день работы Минской международной конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какой быть новой мировой архитектуре – обсудят в рамках тематического мероприятия секретариата ОДКБ и заседаний двух рабочих сессий. Они посвящены перспективам коллективной безопасности в Евразии; экономическому сотрудничеству как гаранту мира и развития; координации и совместимости различных международных организаций и инициатив на евразийском пространстве для раскрытия имеющегося потенциала.

Милан Ленчеш, председатель Белорусского общества в Cловакии: Вопросы, которые поднимаются на конференции, очень актуальны. Потому что мир сходит с ума и мы должны это остановить. И единственный способ это остановить – мы должны общаться друг с другом. Все страны должны объединятся, так как делаем это сейчас мы на конференции.

Закари Пайкин, заместитель директора проекта по лучшему миропорядку Института ответственного государственного управления Куинси (США):

Если проводить исключительно политику давления, как делает Запад – использует силу как инструмент, то результата никакого не добиться. Санкции и такое их количество не оказывают никакого влияния. Мы должны искать компромисс, чтобы добиться мира. И вот как раз такие платформы, как эта конференция в Минске, очень важны. Ведь лишь через диалог, коммуникацию можно выстраивать стабильное будущее и стабильное развитие стран.

Напомним, всего в Минске делегации более чем 40 государств и 7 международных организаций. Такое весомое представительство и столь глубокий диалог на минской площадке – убедительное свидетельство высокого авторитета Беларуси на мировой арене. А еще это показатель того, что Минску принадлежит роль одного из лидеров в продвижении нового миропорядка и новой архитектуры глобальной безопасности.

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