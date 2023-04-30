В Минске запустили республиканский спортивно-патриотический проект «Молодёжь – труду и обороне»

Новости Беларуси. «Молодежь – труду и обороне». В Минске стартовал новый республиканский спортивно-патриотический проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 человек из всех регионов собрались на стадионе Университета физической культуры, чтобы посоревноваться в сдаче физкультурно-спортивных и военно-прикладных нормативов. Сильные и целеустремленные юноши открыли проект развернутым государственным флагом и коллективной разминкой. Участие приняли также лидеры БРСМ.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Для каждого молодого человека сегодня важно формировать образ, и каждый специалист, который работает в сфере молодежной политики, должен сам являться и не только ориентированным примером, он должен быть вместе с этими ребятами.

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике:

Я счастлива наблюдать, что у нас такие спортивные патриотические ребята. Тут собраны множество видов, меня радует, что здесь присутствуют и легкая атлетика, и военные структуры также, и патриотическое движение, молодежное движение.

Евгений, представитель молодежной организации Витебской области:

Мы приехали все с отличным настроением, с целью принять участие в таком мероприятии масштабном. Наша молодежь в нынешнее время все за труд.