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В Минске запустили республиканский спортивно-патриотический проект «Молодёжь – труду и обороне»

30 апреля 2023 08:47
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Новости Беларуси. «Молодежь – труду и обороне». В Минске стартовал новый республиканский спортивно-патриотический проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске запустили республиканский спортивно-патриотический проект «Молодёжь – труду и обороне»-1

Более 60 человек из всех регионов собрались на стадионе Университета физической культуры, чтобы посоревноваться в сдаче физкультурно-спортивных и военно-прикладных нормативов. Сильные и целеустремленные юноши открыли проект развернутым государственным флагом и коллективной разминкой. Участие приняли также лидеры БРСМ.  

В Минске запустили республиканский спортивно-патриотический проект «Молодёжь – труду и обороне»-4

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:  
Для каждого молодого человека сегодня важно формировать образ, и каждый специалист, который работает в сфере молодежной политики, должен сам являться и не только ориентированным примером, он должен быть вместе с этими ребятами.  

В Минске запустили республиканский спортивно-патриотический проект «Молодёжь – труду и обороне»-7

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике:  
Я счастлива наблюдать, что у нас такие спортивные патриотические ребята. Тут собраны множество видов, меня радует, что здесь присутствуют и легкая атлетика, и военные структуры также, и патриотическое движение, молодежное движение.  

В Минске запустили республиканский спортивно-патриотический проект «Молодёжь – труду и обороне»-10

Евгений, представитель молодежной организации Витебской области:  
Мы приехали все с отличным настроением, с целью принять участие в таком мероприятии масштабном. Наша молодежь в нынешнее время все за труд.  

В Минске запустили республиканский спортивно-патриотический проект «Молодёжь – труду и обороне»-13

Участники, показавшие лучший результат, получили нагрудный знак и удостоверение к нему. Проект планируют продолжить во всех регионах страны.  

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукьянов # Анастасия Мирончик-Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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