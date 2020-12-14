В Минске занялись благоустройством территории возле водоёмов. Почему работы начались зимой?

Новости Беларуси. В Минске приведут в порядок территории вблизи водоемов и рек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сезон выбран не случайно.
Новости Беларуси. В Минске приведут в порядок территории вблизи водоемов и рек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сезон выбран не случайно.
Летом из-за подтоплений очистить и благоустроить такие пойменные территории крайне сложно. Зимой коммунальщикам помогает мороз. Сейчас можно привести в порядок труднодоступные места, чтобы со временем без проблем заниматься их покосом.
Необходимо вырубить дикую поросль и придать водоемам природную красоту. Уже сейчас привели в порядок 110 гектаров.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Минскзеленстороя:
На сегодня уже достаточно большой объем работ проведен: вывезено более 400 кубов ветвей, около 400 щепы, убрано более 100 упавших деревьев. Работа проводится в Московском районе, на Ежи Гедройца, на озелененной территории вдоль реки Мышка, тот же переулок Маяковского. Проблема этой территории еще и в том, что там раньше были заросли борщевика, к которому сложно добраться, чтобы его покосить. Химию там тоже нельзя применять, потому что рядышком водные глади.
К работе подключаются не только коммунальные службы, но и работники предприятий и молодежь. Осенью десятки зон отдыха в Минске обрели красивый вид. Так, на улице Вязынской во Фрунзенском районе вместо заросшей хмызняком территории сегодня новая экологическая тропа с мангалом и беседками. Благоустроенные дорожки, пешеходные мостики и детские площадки продолжат появляться в микрорайонах.