В Минске занялись благоустройством территории возле водоёмов. Почему работы начались зимой?

Новости Беларуси. В Минске приведут в порядок территории вблизи водоемов и рек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сезон выбран не случайно.

Летом из-за подтоплений очистить и благоустроить такие пойменные территории крайне сложно. Зимой коммунальщикам помогает мороз. Сейчас можно привести в порядок труднодоступные места, чтобы со временем без проблем заниматься их покосом. Необходимо вырубить дикую поросль и придать водоемам природную красоту. Уже сейчас привели в порядок 110 гектаров.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Минскзеленстороя:

На сегодня уже достаточно большой объем работ проведен: вывезено более 400 кубов ветвей, около 400 щепы, убрано более 100 упавших деревьев. Работа проводится в Московском районе, на Ежи Гедройца, на озелененной территории вдоль реки Мышка, тот же переулок Маяковского. Проблема этой территории еще и в том, что там раньше были заросли борщевика, к которому сложно добраться, чтобы его покосить. Химию там тоже нельзя применять, потому что рядышком водные глади.