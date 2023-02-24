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В Минске загорелся склад «Мотовело». Пострадали комплектующие для велосипедов

24 февраля 2023 07:40
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Новости Беларуси. В Минске вечером 23 февраля загорелся склад на территории завода «Мотовело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация о возгорании на Партизанском проспекте поступила спасателям около семи вечера от работника предприятия.  

В Минске загорелся склад «Мотовело». Пострадали комплектующие для велосипедов-1

На место оперативно выбыли наряды МЧС. Пожарные эвакуировали 25 человек. Для ликвидации пожара понадобилось около 40 минут. К счастью, никто не пострадал. Кроме продукции предприятия – огнем уничтожены комплектующие для велосипедов на площади около 200 квадратных метров. В настоящее время причина пожара устанавливается.  

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# Пожар в Минске # общество # Фотофакт

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