В Минске загорелся склад «Мотовело». Пострадали комплектующие для велосипедов

Новости Беларуси. В Минске вечером 23 февраля загорелся склад на территории завода «Мотовело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация о возгорании на Партизанском проспекте поступила спасателям около семи вечера от работника предприятия.

На место оперативно выбыли наряды МЧС. Пожарные эвакуировали 25 человек. Для ликвидации пожара понадобилось около 40 минут. К счастью, никто не пострадал. Кроме продукции предприятия – огнем уничтожены комплектующие для велосипедов на площади около 200 квадратных метров. В настоящее время причина пожара устанавливается.