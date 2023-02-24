Иконы, фотографии, предметы быта. В Мядельском районе открылась выставка экспонатов времен Первой мировой войны

Новости Беларуси. В военном комиссариате Мядельского района открылась экспозиция, посвященная событиям Первой мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней представлены экспонаты германской, а также второй Русской императорской армии, которая базировалась в Будславе. Кроме того, на выставке можно увидеть фотографии деревень, местных жителей, военной жизни и боевых событий, а также фотопортреты героев Первой мировой – уроженцев Мядельского района. А самый ценный и старинный экспонат – икона Казанской Богородицы. Отметим, все представленное на выставке было найдено на территории Мядельского и Поставского районов.

Людмила Кремис, ведущий специалист военного комиссариата Мядельского района:

Это предметы быта, это фотографии местных жителей, наших деревень. Все собрано здесь, на территории Мядельского района и на территории Поставского района. Особое внимание мы уделили поиску имен погибших. И у нас своеобразная книга судеб. В этой книге представлены имена уроженцев Мядельщины – те, которые были призваны в Русскую императорскую армию.