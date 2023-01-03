Рождественские и новогодние ярмарки продолжают работать в Минске

Новости Беларуси. В Минске царит сказочная атмосфера. Город украшен рождественскими композициями и световой иллюминацией. Продолжают работу праздничные ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетителям предлагают отведать белорусскую кухню – драники, блины с разными начинками, а также попробовать экзотические для нас блюда, например, жареные каштаны. При этом для покупателей, которые соблюдают пост, тоже подготовлен ассортимент пищевой продукции. На площадках можно приобрести товары отечественного производства. За покупками и эмоциями на праздничные локации приходят не только местные жители, но и иностранцы.

Мы приехали в гости. Я впервые в Минске. Ваш город очень красивый. Я сама из Казани. Всех поздравляю с Новым годом.

Мы пока только приехали. Глинтвейн детям взяли безалкогольный, попить тепленький, картошку фри традиционно. Купили птичку сувенирную, понравилось очень.

Туда заливается вода, и она поет как птичка.

Тут очень много лавок и много всего вкусного. Шашлыки, выбора очень много, также проводятся акции – что-то попробовать бесплатно, продегустировать.

Можно прийти и продегустировать бесплатно глинтвейн либо же шашлык. Если вам понравится, то взять и купить.