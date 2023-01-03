Прямой эфир

Рождественские и новогодние ярмарки продолжают работать в Минске

03 января 2023 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске царит сказочная атмосфера. Город украшен рождественскими композициями и световой иллюминацией. Продолжают работу праздничные ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественские и новогодние ярмарки продолжают работать в Минске-1

Посетителям предлагают отведать белорусскую кухню – драники, блины с разными начинками, а также попробовать экзотические для нас блюда, например, жареные каштаны. При этом для покупателей, которые соблюдают пост, тоже подготовлен ассортимент пищевой продукции. На площадках можно приобрести товары отечественного производства. За покупками и эмоциями на праздничные локации приходят не только местные жители, но и иностранцы.

Рождественские и новогодние ярмарки продолжают работать в Минске-4

Мы приехали в гости. Я впервые в Минске. Ваш город очень красивый. Я сама из Казани. Всех поздравляю с Новым годом.

Рождественские и новогодние ярмарки продолжают работать в Минске-7

Мы пока только приехали. Глинтвейн детям взяли безалкогольный, попить тепленький, картошку фри традиционно. Купили птичку сувенирную, понравилось очень.

Рождественские и новогодние ярмарки продолжают работать в Минске-10

Туда заливается вода, и она поет как птичка.

Рождественские и новогодние ярмарки продолжают работать в Минске-13

Тут очень много лавок и много всего вкусного. Шашлыки, выбора очень много, также проводятся акции – что-то попробовать бесплатно, продегустировать.

Рождественские и новогодние ярмарки продолжают работать в Минске-16

Можно прийти и продегустировать бесплатно глинтвейн либо же шашлык. Если вам понравится, то взять и купить.

Рождественские и новогодние ярмарки продолжают работать в Минске-19

Рождественские и новогодние ярмарки работают по всему Минску. Самые крупные находятся в Верхнем городе, на Октябрьской площади и на улице Куйбышева. Новичком стал Рождественский базар в Раковском предместье. Ярмарки будут работать до 8 января.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Ярмарки в Минске # общество # Ольга Шерснёва # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
6 белорусов пострадали от пиротехники в праздничные дни
03 января 2023 06:29

6 белорусов пострадали от пиротехники в праздничные дни

ГАИ усилила контроль за трезвостью водителей на дорогах в праздники
03 января 2023 06:03

ГАИ усилила контроль за трезвостью водителей на дорогах в праздники

«Путин тоже очень осторожен в этом плане». Какие точки напряжения могут появиться в мире?
02 января 2023 19:02

«Путин тоже очень осторожен в этом плане». Какие точки напряжения могут появиться в мире?