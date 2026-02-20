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Стратегия развития – в Гомеле обсудили планы по добыче и переработке нефти

20 февраля 2026 07:33
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Наращивать добычу нефти, снижая затраты для максимального экономического эффекта – одна из задач, которую Президент поставил перед правительством и «Белнефтехимом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждение стратегии реализации этой задачи прошло на встрече председателя концерна со специалистами в Гомеле.

Стратегия развития – в Гомеле обсудили планы по добыче и переработке нефти-2

В ходе встречи подчеркнуто, что поддержка стабильной и эффективной экономики является основой национальной безопасности. В связи с этим приоритетными направлениями станут импортозамещение и оптимизация производственных процессов в отрасли.

Стратегия развития – в Гомеле обсудили планы по добыче и переработке нефти-4

Илья Икан, председатель концерна «Белнефтехим»:
Отдельно встретимся с топ-менеджментом предприятия для распределения более конкретно всех этих вопросов по направлениям, по замам, ну и с руководителем предприятия Александром Андреевичем тоже какие-то точки реперные поставим и наметим пути, даты и ответственных. Доступность, оперативность, соответствие требованиям потребителя и получение сопутствующих услуг – это цель, это задача и это то, скажем, где мы на острие с коллективом, где на острие с простыми обычными людьми, потребителями.

Рассмотрены и текущие топливные тенденции. Отмечено снижение спроса на бензин марки Аи-92: потребители все чаще выбирают другие виды топлива. В ответ на этот тренд нефтеперерабатывающие заводы сосредоточатся на развитии технологий и производстве топлива с высокооктановыми добавками. При этом бензин Аи-92 сохранится в ассортименте автозаправочных станций как минимум до 2030 года. Концерн продолжит мониторинг потребительского спроса для своевременной адаптации к меняющимся запросам рынка.

# Нефть в Беларуси

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