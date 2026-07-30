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Гродненские пограничники задержали мужчину с кустарным беспилотником

30 июля 2026 06:43
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Вблизи белорусско-литовской границы сотрудники Гродненской погрангруппы задержали гражданина Беларуси. У мужчины обнаружили мультироторный беспилотник кустарного производства, планшет для управления, шесть аккумуляторов и зарядное устройство. Вся техника изъята для экспертизы и установления обстоятельств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские пограничники задержали мужчину с кустарным беспилотником-2

В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Кроме того, в его действиях усматриваются признаки нарушения правил использования воздушного пространства и незаконных действий в отношении гражданских беспилотников. 

Нарушителю грозит штраф до 180 базовых величин с конфискацией дрона. Пограничники напоминают: физическим лицам запрещены ввоз, хранение, эксплуатация, оборот и изготовление гражданских беспилотников. За нарушение предусмотрена административная ответственность с обязательной конфискацией. Повторное правонарушение в течение года уже квалифицируется по статье уголовного кодекса.

# Государственная граница Беларуси # Граница

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