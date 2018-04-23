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23 апреля. Что было: налог на нелегальную торговлю/ Ташкент станет ближе/ Купил «фальшивое» авто

23 апреля 2018 20:53
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Бабушки заплатят налог

Людей, незаконно торгующих на улицах столицы, будут облагать единым налогом. Минские власти отмечают, что уличных продавцов становится все больше. В первом квартале специальные рейдовые группы провели около 300 проверок и составили более 600 протоколов об административных правонарушениях. Это вдвое больше, чем в прошлом году. С этим надо что-то делать, – решили чиновники. И в Министерстве по налогам и сборам уже проработали вопрос начисления бабушкам (и не только!) налога на их несанкционированный бизнес. Если первый раз кто попадется, – одну ставку единого налога заплатит. А уж тем, кого контролеры возьмут за воротник повторно – придется в пятикратном размере платить. Посчитать, во что это выльется, можно на сайте столичной инспекции МНС www.nalog.gov.by. «Раньше этот механизм в городе не применялся», – сообщила корреспонденту СТВ начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. За проверяющими дело не станет: за нелегалов возьмутся сами налоговики, созданные в районах БРСМовские отряды охраны правопорядка, а в сезон ландышей к ним присоединятся еще и специалисты природоохранного комитета. Так что весенние цветочки могут обойтись продавцу в разы дороже, чем покупателю.

Узбекистан откроет посольство

Еще одним посольством в Беларуси станет больше. Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Насирджан Юсупов встретился с главой нашего МИДа Владимиром Макеем и вручил копии верительных грамот. Дипломаты отметили, что это хороший шаг, открытие посольства будет способствовать развитию отношений. Кстати, Беларусь поддерживает дипотношения со 177 странами и на сегодняшний день представлена загранучреждениями в 58 государствах. Иностранные государства представлены в Беларуси 48 посольствами, 4 отделениями посольств, 3 торгпредствами, 40 консульскими учреждениями. По совместительству из Москвы, Вильнюса, Варшавы и Киева аккредитовано 91 зарубежное диппредставительство. 

23 апреля. Что было: налог на нелегальную торговлю/ Ташкент станет ближе/ Купил «фальшивое» авто-1


Источник фото: mfa.gov.by.

С кем же нам предстоит, как говорил персонаж популярного фильма, дружить домами? Узбекистан занимает третье место в мире по экспорту хлопка,  седьмое – по запасам урана, золота – на четвертом, 11 место в мире по добыче газа.  За 1991 - 2017 годы доля сельского хозяйства в ВВП снизилась с 37 % до 19,2 %, производство зерна покрывает лишь 25 % потребности страны. В структуре ВВП доля сельского хозяйства – 19,2 %, услуг – 47,3 %, промышленности – 33,5 %. Население насчитывает 31,5 млн. человек, из них экономически активного – 19 млн. В сельском хозяйстве занято 44 %,  в промышленности 20 %,  в сфере услуг 36 % узбеков. В 2017 году доля малого бизнеса в ВВП составила 53,3%, информирует Минэкономики Узбекистана. 

Подвела доверчивость

Жителю Вилейки повезло. Увидел на сайте объявление о продаже машины, приехал на встречу к столичному торговому центру, осмотрел предмет своего желания и решился – беру! Выплатил  тут же молодой обаятельной парочке 14 тысяч долларов, уселся счастливый за руль Kia Sportage  и укатил регистрировать покупку в ГАИ. А вот здесь ему уже не повезло: гаишники установили, что идентификационный номер и документы на машину оказались поддельными. Бедолага описал внешность продавцов, а милиция взялась искать пару аферистов. Фото подозреваемых, предоставленное УВД Миноблисполкома, здесь

# Что было, то было # общество # Владимир Макей # Нина Емельянова

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