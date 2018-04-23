Прямой эфир

«Молодые мамы отказываются от прививок». Комментарий замминистра здравоохранения Беларуси

23 апреля 2018 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 23 апреля началась Европейская неделя иммунизации. В столичных медучреждениях расскажут о необходимости вакцинирования и докажут минчанам пользу прививок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особенно важна такая защита для детей. Сегодня в Национальном календаре профилактических прививок вакцинация против 9 инфекционных заболеваний.

«Молодые мамы отказываются от прививок». Комментарий замминистра здравоохранения Беларуси-1

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:
Мы сталкиваемся с тем, что молодые мамы отказываются от прививок, говорят, что это не обязательно. Конечно, нужно объяснять, разъяснять. Но мне хотелось бы отметить следующее: наши страны-соседи, европейские и не только, приняли целый ряд мер по закреплению обязательности вакцинации. Вплоть  до штрафов. Единственный способ защиты от заболеваний – это вакцинация.

«Молодые мамы отказываются от прививок». Комментарий замминистра здравоохранения Беларуси-4

По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцинация против тяжелых инфекционных заболеваний позволяет ежегодно предотвратить в мире от 2 до 3 миллионов случаев смертей от дифтерии, столбняка и кори. Интересующие вопросы минчане смогут задать специалистам, обратившись на специальную горячую линию.

# Здоровье # Фотофакт # Прививки детям # Наталья Жукова

Другие новости рубрики

Все новости
Нужно ли делать прививку от кори, если едешь в Украину? Зачем нужно делать прививки (на заметку каждому родителю!)
23 апреля 2018 09:26

Нужно ли делать прививку от кори, если едешь в Украину? Зачем нужно делать прививки (на заметку каждому родителю!)

«Подзарядка». Комплекс упражнений для бицепса
23 апреля 2018 06:37

«Подзарядка». Комплекс упражнений для бицепса

«Аналогов таких производств в СНГ пока нет»: как делают белорусские лекарства
20 апреля 2018 20:56

«Аналогов таких производств в СНГ пока нет»: как делают белорусские лекарства