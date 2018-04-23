«Молодые мамы отказываются от прививок». Комментарий замминистра здравоохранения Беларуси

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Мы сталкиваемся с тем, что молодые мамы отказываются от прививок, говорят, что это не обязательно. Конечно, нужно объяснять, разъяснять. Но мне хотелось бы отметить следующее: наши страны-соседи, европейские и не только, приняли целый ряд мер по закреплению обязательности вакцинации. Вплоть до штрафов. Единственный способ защиты от заболеваний – это вакцинация.