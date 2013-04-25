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В Минске выбрали название для строящегося аквапарка на проспекте Победителей

25 апреля 2013 16:42
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Новости Беларуси. Интрига раскрыта! В Минске выбрали название для строящегося аквапарка на проспекте Победителей. После долгого голосования акватория получила имя «Купалье».

Уникальный водно-развлекательный комплекс станет пятым по величине в Европе и сможет одновременно вместить почти две тысячи человек. В аквапарке, который будет работать круглый год, разместят десять основных горок. Большой бассейн украсят водопады, фонтаны и гейзеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алина Змачинская, арт-директор ГП «Аква-Минск»:
Этот конкурс мы объявили еще в прошлом году. Хочется сказать большое спасибо всем его участникам, мы получили более 5 тысяч писем со всех уголков нашей страны. Победительницей стала жительница Минска, которую мы наградим в день открытия.

# общество # Аквапарк в Минске # Алина Змачинская # ГП «Аква-Минск»

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