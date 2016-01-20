В Минске введут «умные» проездные, а разговоры контролеров с пассажирами будут записываться

Новости Беларуси. Умный проездной. Уже в феврале в столице можно будет приобрести бесконтактные смарт-карты, которые будут действительны с даты активации. То есть минчанам не придется отстаивать внушительные очереди в конце месяца или его середине, а можно будет купить проездной билет на 10, 15 и 30 дней в любое время и сразу же им воспользоваться.

Планируется, что к концу второго квартала этого года, можно будет приобрести проездной билет на сутки или на несколько дней.

Нововведения ожидают и тех горожан, которые игнорируют правила оплаты проезда. Теперь беседу контроллера и пассажира будет фиксировать аудио или видеорегистратор, вмонтированный в жилетку работника «Минсктранс», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Привлекут и дополнительную помощь.

С апреля в две смены будет работать 10 мобильных бригад дружинников.

Они помогут задерживать безбилетников. А чтобы избежать разногласий между водителями и пассажирами, на остановочных пунктах появятся видеокамеры. Их оборудуют вместе с электронными табло.

Количество онлайн расписаний в ближайшее время увеличится еще на 60, в том числе и на тех остановках, которые находятся возле станций метро.