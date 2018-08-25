В Минске встретили участников межконтинентального веломарафона для слабовидящих, который проходит по маршруту «Астана-Париж»

Новости Беларуси. 25 августа в Минске встретили участников межконтинентального веломарафона, который проходит по маршруту «Астана-Париж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 25 августа в Минске встретили участников межконтинентального веломарафона, который проходит по маршруту «Астана-Париж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе группы – незрячие и слабовидящие люди. Велотуристы из Казахстана побывали на одном из минских предприятий. Во время экскурсии зарубежным гостям рассказали, какие условия труда созданы для людей с инвалидностью в нашей стране, как через спорт и культуру слабовидящие проходят реабилитацию и какие льготы предоставляются белорусам с такими же проблемами со здоровьем.
Ильяс Фаткулин, участник веломарафона «Blind Race Астана – Париж»
Услышал я. Очень интересно. Действительно у людей есть работа. Это немаловажно. Инфраструктура удобна для незрячих, потому что для меня самого это немаловажный фактор.
Бахтияр Вазарбеков, участник веломарафона «Blind Race Астана – Париж»:
В Беларуси нас встретили очень хорошо, тепло. Белорусские дороги очень хорошие, широкие, разметки все видны, нам приятно ехать по белорусским дорогам. А самое основное – у вас очень чисто. Очень впечатляет.
Основная цель веломарафона – привлечь внимание общественности к проблемам незрячих. Для преодоления дистанции туристы используют двухместные велосипеды. Впереди – пилот, сзади тем временем находится – слабовидящий. Таким образом по территории нашей страны почти два десятка гостей из Казахстана будут колесить в течение трех дней.
Затем велотуристы возьмут курс на Польшу. Любителям здорового образа жизни предстоит проехать еще более двух тысяч километров по Европейским странам. Планируется, что за 45 дней велотуристы посетят более 30 городов.