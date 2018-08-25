В Минске встретили участников межконтинентального веломарафона для слабовидящих, который проходит по маршруту «Астана-Париж»

Новости Беларуси. 25 августа в Минске встретили участников межконтинентального веломарафона, который проходит по маршруту «Астана-Париж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе группы – незрячие и слабовидящие люди. Велотуристы из Казахстана побывали на одном из минских предприятий. Во время экскурсии зарубежным гостям рассказали, какие условия труда созданы для людей с инвалидностью в нашей стране, как через спорт и культуру слабовидящие проходят реабилитацию и какие льготы предоставляются белорусам с такими же проблемами со здоровьем.

Ильяс Фаткулин, участник веломарафона «Blind Race Астана – Париж»

Услышал я. Очень интересно. Действительно у людей есть работа. Это немаловажно. Инфраструктура удобна для незрячих, потому что для меня самого это немаловажный фактор.

Бахтияр Вазарбеков, участник веломарафона «Blind Race Астана – Париж»:

В Беларуси нас встретили очень хорошо, тепло. Белорусские дороги очень хорошие, широкие, разметки все видны, нам приятно ехать по белорусским дорогам. А самое основное – у вас очень чисто. Очень впечатляет.

Основная цель веломарафона – привлечь внимание общественности к проблемам незрячих. Для преодоления дистанции туристы используют двухместные велосипеды. Впереди – пилот, сзади тем временем находится – слабовидящий. Таким образом по территории нашей страны почти два десятка гостей из Казахстана будут колесить в течение трех дней.