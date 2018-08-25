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В Минске встретили участников межконтинентального веломарафона для слабовидящих, который проходит по маршруту «Астана-Париж»

25 августа 2018 16:58
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Новости Беларуси. 25 августа в Минске встретили участников межконтинентального веломарафона, который проходит по маршруту «Астана-Париж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске встретили участников межконтинентального веломарафона для слабовидящих, который проходит по маршруту «Астана-Париж»-1

В составе группы – незрячие и слабовидящие люди. Велотуристы из Казахстана побывали на одном из минских предприятий. Во время экскурсии зарубежным гостям рассказали, какие условия труда созданы для людей с инвалидностью в нашей стране, как через спорт и культуру слабовидящие проходят реабилитацию и какие льготы предоставляются белорусам с такими же проблемами со здоровьем.

В Минске встретили участников межконтинентального веломарафона для слабовидящих, который проходит по маршруту «Астана-Париж»-4

В Минске встретили участников межконтинентального веломарафона для слабовидящих, который проходит по маршруту «Астана-Париж»-6

Ильяс Фаткулин, участник веломарафона «Blind Race Астана – Париж»
Услышал я. Очень интересно. Действительно у людей есть работа. Это немаловажно. Инфраструктура удобна для незрячих, потому что для меня самого это немаловажный фактор.

В Минске встретили участников межконтинентального веломарафона для слабовидящих, который проходит по маршруту «Астана-Париж»-9

Бахтияр Вазарбеков, участник веломарафона «Blind Race Астана – Париж»:
В Беларуси нас встретили очень хорошо, тепло. Белорусские дороги очень хорошие, широкие, разметки все видны, нам приятно ехать по белорусским дорогам. А самое основное – у вас очень чисто. Очень впечатляет.

В Минске встретили участников межконтинентального веломарафона для слабовидящих, который проходит по маршруту «Астана-Париж»-12

Основная цель веломарафона – привлечь внимание общественности к проблемам незрячих. Для преодоления дистанции туристы используют двухместные велосипеды. Впереди – пилот, сзади тем временем находится – слабовидящий. Таким образом по территории нашей страны почти два десятка гостей из Казахстана будут колесить в течение трех дней.

В Минске встретили участников межконтинентального веломарафона для слабовидящих, который проходит по маршруту «Астана-Париж»-15

Затем велотуристы возьмут курс на Польшу. Любителям здорового образа жизни предстоит проехать еще более двух тысяч километров по Европейским странам. Планируется, что за 45 дней велотуристы посетят более 30 городов.

В Минске встретили участников межконтинентального веломарафона для слабовидящих, который проходит по маршруту «Астана-Париж»-18

 

# Велосипед # общество # Ильяс Фаткулин # Бахтияр Вазарбеков # Фотофакт

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