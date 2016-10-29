В Минске возле Дворца спорта 29 октября открылся первый в сезоне мобильный каток

Новости Беларуси. Вопреки дождливой субботе мобильный каток открылся 29 октября в Минске. Дебютная для этого сезона ледовая площадка стала отличным подарком школьникам на каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми на арену вышли те, кто с детства мечтал покорить не космос, а лед: будущие фигуристы. Они с легкостью выполняют шаги, прыжки, и вращения. Как будто уже готовы подняться на вершину Ледникового Олимпа.

Анита Ермолицкая, студентка:

Этот каток – один из лучших, потому что здесь поддерживается определенная температура льда, и он не тает при высоких температурах. У нас все фигуристы любят этот каток и очень часто его посещают.

А пока профессионалы тренируются, новички разучивают первые несложные элементы.

Говорят, что бы уверенно стоять на коньках, достаточно четырех занятий.

Тренер для начинающих здесь появится уже в следующие выходные.

Анастасия Хоботова, СТВ:

От первых неуверенных шагов до профессиональных па. Сегодня на минский каток пришли люди разных возрастов и поколений, профессионалы и любители, чтобы попробовать лед на прочность и тем самым встретить зиму.

Мобильные катки – возможность окунуться в зиму даже когда на градуснике плюс и ярко светит солнце.

Это хорошая альтернатива открытым площадкам, которые появятся в столице только при минусовых температурах воздуха.

Посетители катка:

Мы вообще частые гости на катке, поэтому нам эта идея очень нравится.

Я уже соскучился по льду, давно пора было заливать.

Было очень весело и интересно.

В прокате – 700 пар коньков. Воспользоваться ими можно с 11.00 до 23.00. Лед не растает даже при +20ºС.

Он, конечно, искусственный, и чтобы сохранить его, необходим огромный холодильник. Это сердце катка, которое работает как часы.