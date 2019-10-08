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В Минске включили отопление в административных и промышленных зданиях

08 октября 2019 06:57
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Новости Беларуси. 7 октября в столице в административные и промышленные здания стало поступать тепло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске включили отопление в административных и промышленных зданиях -1

Правда, с оговоркой. Если температура воздуха будет выше 10 градусов тепла, отапливаться помещения должны в режиме протапливания. А если станет еще теплее, то и вовсе подачу тепла прекратят.

В Минске включили отопление в административных и промышленных зданиях -4

Отопительный сезон в этом году стартовал 23 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, больницы Минской, Витебской и Могилевской областей. Уже на следующий день включили отопление в жилых домах, гостиницах и театрах, стали подавать тепло и на объектах Гродненской области. В первых числах октября отопительный сезон стартовал в Гомельской и Брестской областях.

В Минске включили отопление в административных и промышленных зданиях -7

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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