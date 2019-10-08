В Минске включили отопление в административных и промышленных зданиях

Новости Беларуси. 7 октября в столице в административные и промышленные здания стало поступать тепло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, с оговоркой. Если температура воздуха будет выше 10 градусов тепла, отапливаться помещения должны в режиме протапливания. А если станет еще теплее, то и вовсе подачу тепла прекратят.

Отопительный сезон в этом году стартовал 23 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, больницы Минской, Витебской и Могилевской областей. Уже на следующий день включили отопление в жилых домах, гостиницах и театрах, стали подавать тепло и на объектах Гродненской области. В первых числах октября отопительный сезон стартовал в Гомельской и Брестской областях.