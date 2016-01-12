В Минске вечером увеличится количество общественного транспорта

Новости Беларуси. «Минсктранс» вечером 12 января выпустит на линию больше единиц общественного транспорта. Об этом сообщили на предприятии.

«Увеличим количество транспорта на линиях не только сегодня во вторую смену, но и завтра с утра», - отметили в «Минсктрансе».

Специалисты надеются, что автомобилисты предпочтут общественный транспорт личному. Это позволит разгрузить городские улицы и облегчит движение.

Чтобы минимизировать последствия непогоды, утром в метрополитене пустили дополнительные поезда. При необходимости это сделают и вечером.

Между тем, по прогнозам специалистов, гололедица на дорогах Беларуси сохранится в течение дня. Только в Минске на уборку улиц выведено свыше 400 единиц спецтехники. А дороги республики расчищает около 1,5 тысяч спецмашин.