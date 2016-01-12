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В Минске вечером увеличится количество общественного транспорта

12 января 2016 09:04
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Новости Беларуси. «Минсктранс» вечером 12 января выпустит на линию больше единиц общественного транспорта. Об этом сообщили на предприятии.

«Увеличим количество транспорта на линиях не только сегодня во вторую смену, но и завтра с утра», - отметили в «Минсктрансе».

Специалисты надеются, что автомобилисты предпочтут общественный транспорт личному. Это позволит разгрузить городские улицы и облегчит движение.

Чтобы минимизировать последствия непогоды, утром в метрополитене пустили дополнительные поезда. При необходимости это сделают и вечером.

Между тем, по прогнозам специалистов, гололедица на дорогах Беларуси сохранится в течение дня. Только в Минске на уборку улиц выведено свыше 400 единиц спецтехники. А дороги республики расчищает около 1,5 тысяч спецмашин.

# общество # Погода в Беларуси

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