«Аэрофлот» отменил рейс в Минск из-за сложных погодных условий

Новости Беларуси. Российская авиакомпания "Аэрофлот" 12 января отменила 14 авиарейсов из аэропорта Шереметьево и обратно из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В частности, отменены рейсы в Минск, Ригу, Франкфурт, Мюнхен, Париж, Стамбул. Также отменены авиарейсы из некоторых этих городов в московский аэропорт.

Пассажиры отмененных рейсов будут перевезены другими рейсами, обещают в авиакомпании.

Пассажиры оповещаются через Call-центр, прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым.

Между тем, Национальный аэропорт «Минск» сейчас работает в штатном режиме. Рейсы отправляются по расписанию, сложностей с вылетами и посадками пока не возникает. В воздушной гавани заранее приняли все меры для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Задействована необходимая техника для расчистки взлетных полос от снега.