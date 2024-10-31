Таксист накричал и вытолкнул из машины! Как бороться с хамством водителей – разбираемся
В современном мире, где скорость и комфорт становятся важнейшими аспектами повседневной жизни, такси остается одним из самых популярных способов передвижения. Однако за удобством часто скрываются неприятные моменты, которые могут испортить поездку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хамство со стороны водителей – это проблема, с которой сталкиваются многие пассажиры.
Как с этим бороться и поможет ли в этом реестр автомобильных перевозок? Подробнее у наших корреспондентов.
Такси – один из самых удобных способов передвижения по городу. Но что делать, если водитель не в настроении и поездка становится настоящим испытанием?
– Пошла вон из такси.
– Я не пойду. Везите меня туда, где стоит точка.
– Пошла вон из такси!
Хамство со стороны таксистов – проблема, с которой сталкиваются белорусы. В Ассоциацию профессиональных перевозчиков еженедельно поступает около 80 жалоб на грубость водителей с шашечками. Таксист накричал, оскорбил и даже вытолкнул из машины – случаи бывают разные. В такой ситуации пассажир имеет право обратиться в соответствующие органы.
Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
Конечно, он должен обратиться в первую очередь в претензионном порядке к фирме-перевозчику. И если не может быть урегулирована ситуация, можно идти двумя путями: либо обращаться в Транспортную инспекцию, Транспортная инспекция будет привлекать нарушителя за нарушение правил перевозки пассажиров, либо за восстановлением своих гражданских прав пассажир имеет право обратиться в суд. Мы находимся в тесном контакте в работе с Министерством транспорта и коммуникаций. Являемся членом общественно-консультативного экспертного совета. Пытаемся вносить какие-то свои предложения по совершенствованию рынка перевозок. Опять же, с целью соблюдения интересов всех заинтересованных лиц.
Таксисты зачастую пренебрегают и ПДД. Наиболее распространенные нарушения – это неправильная остановка, превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. Однако в последнее время несоблюдение ПДД становится скорее исключением. Например, в столице число таксистов, привлеченных к административной ответственности, снижается.
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