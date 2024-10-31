Таксист накричал и вытолкнул из машины! Как бороться с хамством водителей – разбираемся

Как с этим бороться и поможет ли в этом реестр автомобильных перевозок? Подробнее у наших корреспондентов.

В современном мире, где скорость и комфорт становятся важнейшими аспектами повседневной жизни, такси остается одним из самых популярных способов передвижения. Однако за удобством часто скрываются неприятные моменты, которые могут испортить поездку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хамство со стороны водителей – это проблема, с которой сталкиваются многие пассажиры.

Такси – один из самых удобных способов передвижения по городу. Но что делать, если водитель не в настроении и поездка становится настоящим испытанием?

– Пошла вон из такси.

– Я не пойду. Везите меня туда, где стоит точка.

– Пошла вон из такси!

Хамство со стороны таксистов – проблема, с которой сталкиваются белорусы. В Ассоциацию профессиональных перевозчиков еженедельно поступает около 80 жалоб на грубость водителей с шашечками. Таксист накричал, оскорбил и даже вытолкнул из машины – случаи бывают разные. В такой ситуации пассажир имеет право обратиться в соответствующие органы.