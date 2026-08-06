В Минске в преддверии Дня строителя наградили более 120 лучших представителей отрасли

В столице накануне Дня строителя заслуженные награды получили более 120 лучших представителей отрасли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В торжественной церемонии приняло участие и руководство города. В списке те, без кого невозможно представить ни одну площадку: электромонтажники, машинисты кранов, инженеры и водители. Все они годами доказывали свое мастерство на главных стройках города. В Минске в этой сфере сегодня трудятся около 32 тысяч человек. Это люди, которые каждый день создают инфраструктуру столицы.

Александр Котлов, водитель погрузчика филиала ПМК № 1 ОАО «Стройтрест № 35»: Работаю я уже здесь продолжительное время – 14 лет. Те места, где мы строили, я своих детей вожу и рассказываю, как мы делали, что мы делали и когда это, и как это все строилось.

Александр Васильев, производитель работ электромонтажного управления УП «Минскметрострой»: В «Минскметрострой» с основания электромонтажного управления – с 2017 года. Трудимся на станциях, а сейчас занимаюсь сетями внеплощадочными. Все новые станции, которые начинают строительство, это начинается с нас.

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:

Сегодня в Минске строится единовременно порядка тысячи объектов. Из них 420 включены только в нашу госинвестпрограмму. Это примерно 2,3 миллиарда рублей. А общий объем строительно-монтажных работ по этому году у нас запланирован в районе 6,5 миллиардов рублей.

Сейчас отрасль успешно модернизируется. В практику активно внедряются новые технологии и уникальные конструктивные системы, а возводимые здания гармонично дополняют облик Минска. Сегодня в столице реализуются масштабные проекты: от ввода жилья и офисов до строительства крупных спортивных, культурных и производственных объектов.