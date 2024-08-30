В Минске в новом учебном году за парты сядут 22 тысячи первоклассников

1 сентября в Минске после строительства и модернизации откроются сразу несколько школ и гимназий, расположенных в Октябрьском, Центральном, Первомайском, Московском и Советском районах.
1 сентября в Минске после строительства и модернизации откроются сразу несколько школ и гимназий, расположенных в Октябрьском, Центральном, Первомайском, Московском и Советском районах.
Распахнет свои двери после обновления 95-я столичная школа. Ремонтные работы, начавшиеся в октябре 2023 года преобразили здание, оно теперь пестрит яркими красками. Были установлены новые окна и двери, заменены инженерные системы. Внутренние изменения также впечатляют: усиленный стены и плиты, частично выполнена перепланировка.
С нетерпение готова встретить своих учеников 14-я гимназия Минска. 1 сентября за школьные парты этого образовательного учреждения сядут около 800 ребят, из которых 86 первоклассники.
Гимназия полностью готова к новому учебному сезону, завершены все подготовительные работы. В бассейне была заменена чаша, установлена новая гидроизоляция и натянута пленка, что обеспечит комфортные условия для занятий.
В 62-й школе Минска обновили семь учебных кабинетов, закупили ремкомплекты и новую мебель в четыре из них. Кроме того, была проведена замена оконных блоков. Педагогический состав самостоятельно поработал над оформлением классов, благодаря чему в каждом из них была выполнена детальная тематическая подача. На стенах коридоров появились яркие композиции из рисунков детей, участвовавших в конкурсе, посвященном 80-летию освобождения Беларуси. Также была предусмотрена новая нумерация кабинетов. Школа преобразилась не только внутри, но и снаружи.
Наталья Новикова, заместитель директора по учебной работе средней школы № 62:
Данные изменения будут мотивировать учащихся к тому, чтобы с радостью приходить в стены учреждения образования. Также будет благоприятно влиять на возможность освоения учебной программы.
Элла Маркевич, корреспондент:
Особое внимание физическому развитию ребят. Здесь активно ведутся работы по обустройству нового многофункционального стадиона.
Настоящий спортивный прорыв, главная особенность стадиона – многоуровневая планировка. К строительству приступили в конце июня. Над обустройством уникального стадиона работают около 60 высококвалифицированных специалистов и порядка 12 единиц техники. Для возведения объекта используются травмобезопасные материалы белорусского производства. Ребята смогут протестировать спортивные площадки уже в сентябре.
Среднюю школу № 53 теперь можно узнать лишь по ее планировке, здание полностью преобразилось. Фасад утеплен и окрашен в яркие цвета, заменены кровля и оконные блоки, в каждом кабинете проведен косметический ремонт. Уделили особое внимание безопасности: установлено 58 камер видеонаблюдения.
1 сентября в столице свои двери распахнут более 240 школ и гимназий, где впервые за парты сядут 22 тысячи учеников.
Подробности в видео.