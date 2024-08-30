Лукашенко: «Это будет преступлением!» Как решения Президента уберегли леса?

Юлия Мычка, корреспондент:

Белорусский лес – это искусство природы без фильтров. В нем столько сочных и ярких красок. Но больше всего – изумрудного оттенка. Ведь зеленый цвет – это цвет нашей души, цвет наших лесов. За годы независимости площадь лесного массива Беларуси увеличилась на миллион гектаров. Сегодня зеленые угодья занимают чуть более 40 % территории страны. Это говорит о том, что белорусы не «хищники», а люди, которые относятся к природе с уважением и заботой, и сохранение лесов – это наша национальная идея. Быть одним из самых «зеленых» государств Европы – это звучит гордо. Но просто сказать спасибо природе за щедрый подарок недостаточно. Как превратить лес в ценный экономический ресурс, не потеряв при этом его экологическую ценность? Вот задача, которая требовала нестандартных решений.

До 2006 года лесопромышленный комплекс Беларуси не мог похвастаться серьезным вкладом в экономику страны. Доля отрасли в валовом внутреннем продукте составляла всего 2,3 %, в то время как Евросоюз получал от лесного сектора в 10 раз больше. Внимание на эту непростительную ошибку обратил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основная задача во внешней торговле на следующую пятилетку – сокращение экспорта сырья и увеличение экспорта высокотехнологичной продукции и технологий. Никаких болванок, никакого леса, кругляка вывозить за пределы нашей страны... В этом году это будет считаться преступлением. Переработайте у себя в мебель, в другие виды продукции. И продайте готовую продукцию. Вы больше денег возьмете, вы больше денег оставите у наших людей. Наши люди богаче от этого станут. Это же элементарно, пришло время этим заниматься всерьез. Построить систему ответственного лесопользования – это значит заботиться о лесе как о долгосрочном ресурсе. Подход главы государства – жесткий и принципиальный – на корню избавиться от бесхозяйственности, вложиться в модернизацию отрасли, акцент на современные технологии с полным циклом, частнику в лес можно, но под жестким контролем. И ни в коем случае не продавать лес за бесценок.