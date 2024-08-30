В белорусских школах для старшеклассников появится факультатив «Введение в аграрные профессии»

Организация образовательного процесса – один из приоритетов для нашей страны. Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Татьяна Костюк, депутат Минского городского Совета депутатов:

Для организации аграрных классов на повышенном уровне изучаются предметы: биология, химия. Разработана программа факультативных занятий введения в аграрную профессию, где учащиеся не только в теории, но и на практике могут увидеть специфику сельскохозяйственной жизни.

Наталья Надольская:

Эти профильные классы, которые сейчас работают в школах и гимназиях, они помогают в будущем детям при поступлении? Мне кажется, чем больше будет этих профильных классов, тем легче будет ученикам подготовиться к сдаче экзаменов и поступлению.

Татьяна Костюк:

Помогают эти два года, которые дети проводят в стенах школы, помогают все-таки понять, кем я хочу стать, кем хочу быть и какой путь свой жизненный могу выбрать дальше. Поэтому оставшись в профильном классе, дети изучают на повышенном уровне математику, физику, английский, обществоведение. Дают себе возможность выбора для дальнейшего поступления. Конечно, если они два года изучая предметы на повышенном уровне и факультативные занятия в 10, 11 классах вовлекаются в эту профессию, то большинство детей на эти специальности и поступают. В профильных классах у нас работают педагоги только первой и высшей квалификационной категории. Для того чтобы дать детям необходимые знания, педагогу также нужно очень серьезно подготовиться.